ЕС ввел санкции в отношении главы МИД Сирии

Евросоюз ввел санкции в отношении нового главы сирийского МИД Фейсала Микдада. Как постановил в пятницу, 15 января, Совет ЕС, на министра распространяются ограничительные меры, введенные в 2011 году в связи с "жестокими репрессиями против мирного населения Сирии" со стороны режима Башара Асада.

Дипломату закрыт въезд в ЕС, его активы в европейском сообществе замораживаются. Таким образом, общее число физических лиц из Сирии в черном списке Евросоюза достигло 289, кроме того, в него занесены 70 юридических лиц.

Микдад возглавил МИД после смерти своего предшественника

Фейсал Микдад возглавил сирийское министерство иностранных дел и по делам эмигрантов в ноябре 2020 года после смерти на 80-м году жизни своего предшественника Валида Муаллема.

Ранее, в сентябре 2020 года Международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI) опубликовала 25-страничный доклад, в котором обвинила все стороны конфликта в серьезных нарушениях прав человека и преступлениях. В отчете, в частности, подтверждалось множество нарушений, связанных с задержаниями, осуществлявшимися правительственными силами, оппозиционной "Сирийской национальной армией" (SNA), Демократическими силами Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований), боевиками исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и другими участниками боестолкновений.

С марта 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, в стране погибли свыше 387 000 человек.

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