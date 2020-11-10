 ЕС снимет санкции с РФ только после реализации минских соглашений | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2021

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Европа

ЕС снимет санкции с РФ только после реализации минских соглашений

В ходе визита в Донбасс глава Европейского совета и президент Украины призвали к открытию пропускных пунктов. ЕС содействует разминированию и усилению поддержки миссии ОБСЕ, отметил Мишель.

Пропускной пункт в Донбассе

Пропускной пункт в Донбассе (фото из архива)

Санкции Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе своего первого визита в Донбасс во вторник, 2 марта. "Полное выполнение минских соглашений - единственная возможность продвинуться вперед", - написал Мишель в своем микроблоге в Twitter.

В ходе совместной поездки на восток Украины Мишель выразил президенту Владимиру Зеленскому "однозначную поддержку суверенитета и территориальной независимости" его страны. Евросоюз содействует открытию новых пропускных пунктов, разминированию и расширению поддержки мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при выполнении ее мандата в Донбассе, отметил Мишель.

Открыть все пропускные пункты в Луганской области

Глава Европейского совета также заявил, что на линии соприкосновения в Луганской области он вместе с Зеленским призвал к полному открытию всех пропускных пунктов, отметив, что "это жизненно важно для поддержания связей между людьми и оказания различных услуг".

"Постыдная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с катастрофическими последствиями конфликта", - отметил Мишель. Он "впечатлен крайне важной работой" в Донбассе миссии ОБСЕ, а также выражает благодарность партнерам ЕС, которые помогают оказывать поддержу населению в зоне конфликта - Международному комитету Красного Креста, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Программе развития ООН (UNDP) и Датской группе по разминированию (DDG).

Санкции Евросоюза из-за ситуации в Украине

В марте 2014 года, после аннексии Крыма, Евросоюз, а также ряд других стран ввели в действие первый пакет санкций против России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки, а также запрет компаниям поддерживать деловые отношения с включенными в списки лицами и организациями.

Последующее расширение санкций весной 2014 года было связано с обострением ситуации на востоке Украины, а следующий виток штрафных мер - с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года.

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    Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем стал одной из горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а жители бежали от обстрелов и боев. Штурм Широкино начался 10 февраля 2015-го - через две недели после обстрела Мариуполя боевиками "ДНР", когда погибли десятки гражданских лиц. Правительственным войскам тогда удалось отодвинуть фронт на несколько километров.

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    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

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    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

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  • Солдат с украинским флагом в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

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    Сейчас в Широкино находятся только военные. В 2015 году велись разговоры о его демилитаризации. Однако после протестов жителей соседнего Мариуполя против вывода украинских войск из поселка от этой идеи отказались.

  • Мужчина сидит на берегу моря - рядом колючая проволока и бетонные заграждения

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

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    На некогда заполненном отдыхающими пляже - бетонные укрепления против десанта противника. Сейчас в море, которое помнит смех и забавы детей, никто не купается. Военные говорят, что здесь они в зоне видимости сепаратистов.

  • Разрушенное здание школы в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

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    Большинство домов в поселке во время боев были разрушены или сильно повреждены - в том числе широкинская школа, что на фото. Бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский еще в 2015 году заявил, что поселок восстановлению не подлежит - проще построить заново.

  • Разрушенная широкинская школп

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    В широкинской школе

    До войны в школе поселка учились около 130 детей. В разрушенных классных комнатах до сих пор разбросаны учебники, тетради и журналы.

  • 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

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    На фотографии - 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась. Ставить предупредительные таблички из-за тотальной заминированности территории в Широкино попросту не имеет смысла. "Один год войны - пять лет разминирования, - поясняет военный, который сопровождает корреспондента DW. - Вот и считайте".

  • Церковь Преподобного Сергия Радонежского в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Церковь у "Шпиля Пушкина"

    Церковь Преподобного Сергия Радонежского - одно из немногих зданий в Широкино, которые избежали значительных повреждений. Холм, под которым расположена церковь, широкинцы называли "Шпиль Пушкина" - по местной легенде, поэт останавливался здесь по пути в ссылку.

  • Бетонные тетраподы, перекрывшие дорогу

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Тетраподы на защите Мариуполя

    Бетонные тетраподы используются для строительства волнорезов - сооружений, защищающих береговую линию от разрушения. В начале конфликта на востоке Украины многотонные конструкции установили между Широкино и Мариуполем, чтобы перекрыть путь в город танкам со стороны самопровозглашенных республик.

  • На улицах Мариуполя

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Между войной и миром - несколько километров

    От Широкино до восточных окраин Мариуполя - по прямой менее десяти километров, а до центра - двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины - несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией.

    Автор: Николай Бердник


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