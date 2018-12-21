 ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2020

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Европа

ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Штрафные меру Евросоюза против Москвы будут действовать еще как минимум до конца июля 2021 года. Участники саммита ЕС приняли такое решение из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений в Украине.

Участники саммита ЕС в Брюсселе

Участники саммита ЕС в Брюсселе

Срок действия экономических санкций Европейского Союза против России, введенных в связи с конфликтом в Украине, будет продлен еще на полгода - до конца июля 2021 года. Об этом договорились в четверг, 10 декабря, участники саммита Евросоюза в Брюсселе. Их решение было ожидаемым, поскольку, с точки зрения ЕС, в реализации Минских соглашений в Украине отсутствует прогресс.

Штрафные меры ЕС против России за последние несколько лет неоднократно продлевались. Решение, принятое на нынешнем саммите Евросоюза, должен еще поддержать Совет министров ЕС, но этот шаг считается формальностью.

Санкции ЕС против России

Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года в связи с катастрофой рейса MH17 в Донецкой области. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты.     

Санкции распространяются на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки продукции двойного назначения. В частности, ограничен доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    ВПК под прицелом

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    Автор: Ирина Филатова


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