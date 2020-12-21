 ЕС призывает Россию исключить две организации из списка ″нежелательных″ | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2021

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Россия

ЕС призывает Россию исключить две организации из списка "нежелательных"

Брюссель выступает против внесения "Пражского центра гражданского общества" и "Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы" в перечень "нежелательных организаций" РФ.

Здание Европейской службы внешних связей в Брюсселе

Здание Европейской службы внешних связей в Брюсселе

Европейский Союз категорически не согласен с недавними решениями российских властей о включении "Пражского центра гражданского общества" (Prague Civil Society Centre, "Пражский гражданский центр") и "Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИСЕ) в российский список "нежелательных организаций". Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS), размещенном на ее сайте в воскресенье, 24 января.

"Эти организации нацелены на укрепление гражданского общества, демократии и прав человека в России, а также на поддержку уязвимых слоев населения", - уверены в Брюсселе. Включение НПО в данный реестр "подрывает необходимые и полезные связи между нашими обществами", отмечается в заявлении. В европейской внешнеполитической службе "с прискорбием" относятся к тому, что ассоциация, связанная с Советом Европы, была названа страной-членом СЕ "нежелательной организацией".

"Мы поддерживаем призыв комиссара Совета Европы по правам человека" Дуньи Миятович к российским властям отменить эти решения, указывается далее в документе.

Брюссель: власти РФ должны отменить законодательство о "нежелательных организациях"

"Европейский Союз крайне обеспокоен продолжающимися попытками российских властей сократить пространство для оппозиции, гражданского общества и независимых мнений в стране", - подчеркнули в EEAS. Брюссель в очередной раз призывает российские власти отменить законодательные положения о "нежелательных организациях" и привести законодательство РФ в соответствие с обязательствами России в рамках европейского и международного права, касающегося прав человека, - включая соответствующие рекомендации Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).

Генеральная прокуратура РФ объявила о "признании нежелательной на территории РФ" чешской неправительственной организации "Пражский центр гражданского общества" 21 декабря 2020 года. Деятельность центра угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", указывалось, в частности, в заявлении. Среди сфер деятельности этой организации - "поддержка гражданского общества и независимых медиа" в 12 странах Европы и Центральной Азии. Она занимается, в частности, обучающими программами и распределением грантов. О включении АШПИСЕ в реестр стало известно 23 декабря 2020 года.

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    Автор: Михаил Бушуев


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