 РФ объявила нежелательной организацией ″Пражский центр гражданского общества″ | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2020

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Россия

РФ объявила нежелательной организацией "Пражский центр гражданского общества"

"Пражский центр гражданского общества" напомнил, что российский закон о нежелательных организациях направлен против борцов с коррупцией, правозащитников и журналистов.

Генпрокуратура РФ

"Пражский центр гражданского общества" (Prague Civil Society Centre, "Пражский гражданский центр"), признанный нежелательной организацией на территории РФ, заявил, что соответствующий российский закон "направлен против российских граждан, которые борются с коррупцией, продвигают верховенство закона, защищают окружающую среду и поддерживают наиболее уязвимые слои общества". Кроме того, этот закон призван заставить замолчать независимых журналистов и блогеров, отметила организация в понедельник, 21 декабря.

"Мы считаем, что смелое и творческое гражданское общество делает любую страну лучшим местом для жизни ее людей, и мы по-прежнему привержены поддержке гражданского общества в Восточной Европе и Центральной Азии", - подчеркнула организация.

Генпрокуратура РФ признала деятельность центра урозой РФ

Ранее в тот же день Генеральная прокуратура РФ объявила о признании нежелательной на территории РФ чешской неправительственной организации. Решение принято "по результатам изучения поступивших материалов", заявило российское ведомство. 

Деятельность "Пражского гражданского центра" угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", указывается в заявлении. Информация о решении направлена в министерство юстиции "для внесения данных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", отмечается далее.

Тем самым список нежелательных на территории РФ организаций расширится до 30 пунктов. Среди других фигурантов списка - "Европейский фонд за демократию" и "Открытая Россия". Среди сфер деятельности "Пражского центра гражданского общества" - "поддержка гражданского общества и независимых медиа" в 12 странах Европы и Центральной Азии. Он занимается, в частности, проведением обучающих программ и распределением грантов.

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    Автор: Елена Барышева


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Какие организации станут "нежелательными" в России?

 

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