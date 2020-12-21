РФ объявила нежелательной организацией "Пражский центр гражданского общества"

"Пражский центр гражданского общества" (Prague Civil Society Centre, "Пражский гражданский центр"), признанный нежелательной организацией на территории РФ, заявил, что соответствующий российский закон "направлен против российских граждан, которые борются с коррупцией, продвигают верховенство закона, защищают окружающую среду и поддерживают наиболее уязвимые слои общества". Кроме того, этот закон призван заставить замолчать независимых журналистов и блогеров, отметила организация в понедельник, 21 декабря.

"Мы считаем, что смелое и творческое гражданское общество делает любую страну лучшим местом для жизни ее людей, и мы по-прежнему привержены поддержке гражданского общества в Восточной Европе и Центральной Азии", - подчеркнула организация.

Генпрокуратура РФ признала деятельность центра урозой РФ

Ранее в тот же день Генеральная прокуратура РФ объявила о признании нежелательной на территории РФ чешской неправительственной организации. Решение принято "по результатам изучения поступивших материалов", заявило российское ведомство.

Деятельность "Пражского гражданского центра" угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", указывается в заявлении. Информация о решении направлена в министерство юстиции "для внесения данных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", отмечается далее.

Тем самым список нежелательных на территории РФ организаций расширится до 30 пунктов. Среди других фигурантов списка - "Европейский фонд за демократию" и "Открытая Россия". Среди сфер деятельности "Пражского центра гражданского общества" - "поддержка гражданского общества и независимых медиа" в 12 странах Европы и Центральной Азии. Он занимается, в частности, проведением обучающих программ и распределением грантов.

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