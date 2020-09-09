 ЕС и Великобритания не смогли договориться о торговом соглашении после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2020

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Европа

ЕС и Великобритания не смогли договориться о торговом соглашении после "Брекзита"

Брюссель и Лондон вновь не смогли договориться об условиях торгового соглашения. Джонсон заявил о разногласиях по ключевым пунктам и допустил, что сделка так и не будет заключена.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 декабря в Брюсселе

Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен 9 декабря в Брюсселе

Великобритания и Евросоюз в очередной раз продлили переговоры о торговом соглашении после "Брекзита". "Несмотря на усталость от продолжающихся почти год переговоров", обе стороны решили их продолжить, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в воскресенье, 13 декабря, после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который она назвала "полезным".

Главам обеих переговорных делегаций Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту поручено продолжить консультации, добавила она.

В свою очередь Борис Джонсон отметил, что позиции Лондона и Брюсселя на данный момент "все еще очень далеки по ключевым вопросам". Он предположил, что британцам с 1 января следует быть готовыми к торговым отношениям с ЕС по примеру тех, которые существуют у Евросоюза и Австралии. Великобритания продолжит переговоры по торговому соглашению с ЕС, но она готова к тому, что сделку в конечном счете заключить не удастся, заявил Джонсон в эфире Sky News.

9 декабря Борис Джонсон приезжал на переговоры в Брюссель, но многочасовая встреча с председателем Европейской комиссии завершилась безрезультатно. "Мы получили четкое представление о позиции каждой из сторон, но разногласия по-прежнему слишком велики", - констатировала фон дер Ляйен. По итогам встречи стороны договорились не позднее 13 декабря определить, есть ли шансы заключить соглашение о торговых отношениях после "Брекзита".

Разногласия по торговому соглашению ЕС и Великобритании

Наибольшие разногласия у Брюсселя и Лондона сохраняются прежде всего по трем пунктам: квотам на рыболовство компаний ЕС в территориальных водах Великобритании, гарантиям на равные условия конкуренции на рынке, а также по механизму разрешения споров в случае нарушения будущего договора.

Великобритания вышла из состава ЕС в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". 31 декабря заканчивается переходный период, во время которого Лондон не участвует в принятии решений в ЕС, но сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, а также обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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