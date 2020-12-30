ЕС и Китай договорились об основных пунктах инвестиционного соглашения

Европейский Союз и Китай договорились об основных пунктах всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций, которое содержит гарантии справедливой конкуренции на европейском и китайском рынках. "Сегодня мы завершили переговоры с Китаем по основным положениям" инвестиционного соглашения, сообщила в среду, 30 декабря, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Она отметила, что ЕС, имеющий "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем, но настаивает на равных условиях игры, принципе взаимности и уважении своих ценностей. Соглашение между ЕС и КНР будет способствовать более сбалансированной торговле и возможностям ведения бизнеса, указала глава Еврокомиссии по итогам видеоконференции с китайским руководством.

Прозрачность субсидий, противодействие принудительному труду и защита климата

При этом соглашение предполагает достижение большей прозрачности в сфере государственных субсидий китайских компаний и прекращение принудительного трансфера технологий и других спорных практик КНР, сообщила далее фон дер Ляйен. Кроме того, договор предоставляет ЕС возможность бороться с использованием принудительного труда в Китае, принимать совместные действия по защите климата и способствовать базирующемуся на правилах международному сотрудничеству, отметила глава Еврокомиссии.

Помимо фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, в переговорах участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

Переговоры о заключении инвестиционного соглашения ЕС и Китай ведут с конца 2013 года. Критики соглашения указывают на сложную ситуацию с правами человека в КНР, в особенности отмечая в этой связи проблему использования принудительного труда.

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