ЕС готовится заморозить средства депутатов Госдумы

Ситуация на востоке Украины резко обострилась после того, как президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 21 февраля, заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Это решение вызвало резкую критику со стороны западных лидеров. В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" глава российского государства поручил Минобороны РФ обеспечить в самопровозглашенных республиках "поддержание мира". Эту задачу он возложил на российскую армию. Ни дата, ни число военнослужащих в документах не указаны. После решения о вводе войск РФ на территорию Украины, частью которой являются Донецкая и Луганская области, Запад опасается разрастания военного конфликта. DW следит за событиями вторника, 22 февраля (время московское).

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Совет Федерации России единогласно одобрил договор о признании "ДНР" и "ЛНР", а также соглашение о дружбе и сотрудничестве с ними.

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Еврокомиссия разработала проект санкций против около 350 депутатов Госдумы, которые одобрили признание "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. Имущество парламентариев в ЕС будет арестовано, а деньги на счетах заморожены. Самим депутатам запретят въезд в Евросоюз. Ожидается, что всего под санкции подпадут несколько сотен российских граждан и компаний.

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ООН вывозит часть своих сотрудников и их семьи из Украины на фоне растущих опасений полномасштабного вторжения России. Организация при этом намерена и дальше активно работать в Украине, особенно на востоке страны, заявила пресс-секретарь ООН Алессандра Велуччи.

Германия замораживает ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2"

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Германия останавливает сертификацию "Северного потока - 2", заявил канцлер страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). Без сертификации газопровод не сможет работать, подчеркнул он. Минэкономразвития Германии должно дать новую оценку надежности поставок с учетом изменений последних дней, уточнил Шольц. "Сейчас принципиально другая ситуация", - подчеркнул он.

"На этом этапе сейчас важно параллельно с первыми санкциями избежать дальнейшей эскалации и тем самым предотвратить дальнейшую катастрофу. На это мы направим все наши дипломатические усилия", - заверил канцлер Германии.

Признание Кремлем "ДНР" и "ЛНР" Шольц считает серьезным нарушением международного права. По его мнению, президент РФ Владимир Путин нарушил не только минские соглашения, но и основные принципы ООН и все международные договоры, которые Россия заключала в последние десятилетия. Возможно, Путин хочет "оккупировать всю Украину", сказал Шольц.

Песков: "ДНР" и "ЛНР" будут признаны в своих границах

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"ДНР" и "ЛНР" будут признаны "в тех границах, которых они себя провозглашали", заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На дополнительные вопросы, в том числе о том, включают ли эти границы Мариуполь, он не ответил.

Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в которых они "реализуют свои властные полномочия". Об этом РБК рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Госдума единогласно поддержала ратификацию договора о дружбе и взаимопомщи между Россией, "ДНР" и "ЛНР". Парламентарии по итогам заседния аплодировали стоя.

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Санкции против Кремля должны включать в себя полную остановку "Северного потока - 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве. Зеленский призывает немедленно ввести меры в отношении России, передают Українськi Новини.

Он также сообщил о том, что МИД Украины предложил ему разорвать дипломатические отношения с Россией. Зеленский сказал, что рассмотрит этот вопрос после встречи с главой Эстонии.

Президент Турции Эрдоган назвал признание Россией независимости сепаратистских регионов Украины неприемлемым

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение Кремля признать независимость "ДНР" и "ЛНР" неприемлемым, передает агенство Anadolu. "Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право", - сказал турецкий президент.

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Кремль сделал еще один шаг к возрождению СССР, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. "Вчера враг показал свое истинное лицо. Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание", - говорится в заявлении Резникова в Facebook.

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"Нет времени на разговоры. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации, вранье, имперские амбиции необходимо остановить. Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только в отношении Украины", - заявил в своем обращении мэр Киева Виталий Кличко. Он призывает немедленно ввести весь пакет санкций против России.

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Чехия готовится к ряду сценариев, в том числе к возможной приостановке энергоносителей из России и притоку беженцев из Украины. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, сообщает Reuters. По словам политика, Западу следует объединиться и быть готовым к жестким санкциям.

Евросоюз может согласовать санкции против Москвы уже сегодня

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Министры иностранных дел Европейского Союза могут принять решение о санкциях в отношении России во второй половине дня после встречи в Париже. Послы ЕС обсудили утром более масштабный пакет мер, чем предполагалось ранее.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на экстренном совещании по национальной безопасности, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, "настроен на полномасштабное вторжение" в Украину, сообщает BBC. Джонсон заявляет о том, что санкции будут введены немедленно.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид ранее сравнил ситуацию на востоке Украины с Кубинским кризисом 1962 года. "Вторжение в Украину началось", - сказал политик в интервью BBC.

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"Парламенты" так называемых "ДНР" и "ЛНР" единогласно ратифицировали соглашение о дружбе и взаимопомощи с Россией. Госдума и Совет Федерации еще не обсудили признание самопровозглашенных республик.

В бундестаге призвали к санкциям против путинских олигархов

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"Уже первые санкции должны быть болезненными для системы Путина", - сказал председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот (Michael Roth) агентству Reuters. "Мы должны нацелиться на олигархическую систему, на людей, которые стали богатыми благодаря Путину", - говорит политик. По его словам, часто эти люди живут в Париже, Лондоне, Берлине или Риме, отправляют своих детей в школы на Западе, здесь же вкладывают деньги и проводят отпуска. "Мы должны разрушить эту систему, на которой держится Путин", - говорит Рот и призывает к срочным и широким мерам.

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Индекс Московской биржи упал в начале торгов на 8,2% до 2788,4 пункта, индекс РТС - на 9,4%, до 1093,9 пункта. Ранее на фоне заявление о признании Россией "ДНР" и "ЛНР" рубль стал самой волатильной валютой в мире. Главным фактором, который негативно влияет на его курс, остается геополитика, сообщает РБК со ссылкой на мнения опрошенных аналитиков. Курс евро поднялся выше отметки в 90 рублей, доллар торгуется выше 80 рублей.

++10.00++

Россия признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. "В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает "ДНР", - процитировало его РИА "Новости".

Позднее Калашников назвал это заявление "уткой" и сказал, что документ "не уточняет границ". "В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное - это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, "ДНР" и "ЛНР", - цитирует политика проект "Подъем".

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Вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР" перед Казахстаном не стоит, заявил глава МИД страны Мухтар Тлеуберди. Официальную позицию власти Казахстана сформулируют по итогам совета безопасности, заседание запланировано на 22 февраля. "Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - подчеркнул Тлеуберди.

++09.00++

США быстро отреагируют на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщается на сайте Госдепа США. Политики обсудили "решительные меры", о которых Вашингтон уже объявил, и договорились, что в ближайшее время предпримут дополнительные шаги. Блинкен заявил, что "с нетерпением ожидает личной встречи с украинским министром", Кулеба прилетит в США 22 февраля.

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Власти Австралии призывают всех сограждан незамедлительно покинуть Украину. Посольство Австралии во Львове временно закрыто, австралийские официальные лица направлены в Румынию и восточную Польшу с целью помочь соотечественникам, желающим выехать из Украины, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн. Официальная Канберра тесно сотрудничает с США, Евросоюзом, Соединенным Королевством и другими странами по вопросу санкций в отношении России, добавила она.

Экстренное заседание Совбеза ООН: Лондон готовит новые санкции

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Великобритания введет новые санкции в отношении России в ответ на "атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации. Она не назвала конкретные меры и сроки их введения. Принятые Москвой шаги "высмеивают обязательства, которые Россия взяла на себя в рамках Будапештского меморандума и Минских соглашений", добавила Вудворд.

++06.10++

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе экстренного заседания Совета Безопасности резко осудила распоряжение Кремля отправить войска РФ на территории под контролем пророссийских сепаратистов. Действия Владимира Путина являются "основанием для попытки России создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", заявила она. Президент РФ "разорвал Минские соглашения в клочья", добавила Томас-Гринфилд.

Ни Соединенные Штаты, ни их союзники не намерены поставлять ядерное оружие Украине, указала постпред США при ООН.

++05.23++

Сотрудников посольства США в Украине на ночь эвакуировали из Львова в Польшу. Это решение было принято "из соображений безопасности" после признания Путиным "ДНР" и "ЛНР", сообщил госсекретарь США Блинкен. Неделей раньше посольство США в Украине было переведено из Киева во Львов.