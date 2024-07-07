Эрдоган намерен восстановить отношения Турции и Сирии

Турция хочет восстановить отношения с Сирией, разорванные в 2011 году. Анкара готова "в любой момент" направить приглашение Асаду для возможных переговоров, заявил турецкий президент Эрдоган.

Турция готова направить приглашение президенту Сирии Башару Асаду для проведения переговоров по восстановлению отношений между двумя странами. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы передадим наше приглашение, этим приглашением мы хотим восстановить отношения между Турцией и Сирией на том же уровне, на каком они были в прошлом, - приводит агентство Reuters слова Эрдогана в интервью турецким СМИ. - Наше приглашение может быть передано в любое время".

Выступая перед журналистами по прилете из Берлина, Эрдоган также заявил, что Анкара ответит взаимностью на любой позитивный шаг Дамаска, а в налаживании контакта могут помочь президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Ас-Судани.

В июне Эрдоган уже допускал возможность встречи с Асадом для восстановления отношений. Между тем сирийские власти неоднократно заявляли, что их нормализация может произойти только после того, как Турция согласится вывести тысячи своих военнослужащих с контролируемого повстанцами региона на северо-западе Сирии.

Турция разорвала отношения с Сирией в 2011 году после начала гражданской войны в соседнем государстве, в которой Анкара поддерживала повстанцев, стремившихся свергнуть Асада. Турецкие военные провели несколько трансграничных операций против боевиков, которые, по утверждению властей Турции, угрожали ее национальной безопасности, на севере Сирии были размещены турецкие войска.