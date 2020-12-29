 Епархиальный суд постановил лишить протодиакона Кураева священного сана | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2020

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Россия

Епархиальный суд постановил лишить протодиакона Кураева священного сана

Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки клеветы. Решение о лишении сана вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.

Протодиакон Андрей Кураев

Андрей Кураев

Суд Московской городской епархии во вторник, 29 декабря, постановил лишить протодиакона Андрея Кураева священного сана. Суд усмотрел в его заявлениях признаки клеветнической деятельности. Решение об извержении из сана вступит в силу лишь при утверждении патриархом Московским и всея Руси Кириллом. До этого его можно обжаловать.

В апреле Кураев разместил в своем блоге на платформе LiveJournal пост о протоиерее Александре Агейкине, скончавшемся от новой легочной инфекции COVID-19. Через некоторое время патриарх Кирилл запретил протодиакона в служении. Суд счел оскорбительной характеристику Агейкина.

Кураева 4 раза вызывали в церковный суд и только в одном случае признали отказ явиться обоснованным. После очередного отказа суд рассмотрел дело в заочном порядке.

Сам Кураев подчеркнул, что в течение 40 дней просил суд ознакомиться с обвинениями в свой адрес, но суд отклонил просьбу. Протодиакон подчеркнул, что блог на LiveJournal является личным дневником, а пост об Агейкине не был заявлением для СМИ. "Запрет на критику умерших повлек бы за собой сожжение всех книг по истории", - отметил Кураев.

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