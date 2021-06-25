Европарламент призвал к скорейшему сокращению финансирования Польши и Венгрии

Европарламент потребовал от Европейской комиссии принять меры против нарушений верховенства закона в странах - членах ЕС. Евродепутаты проголосовали в четверг, 8 июля, за скорейшее применение механизма сокращения средств Евросоюза конкретным государствам - в случае нарушения ими верховенства закона. В поддержку решения выступили 529 законодателей, против - 150, еще 14 воздержались. Критика Брюсселя нацелена в первую очередь на Польшу и Венгрию.

Однако запустить механизм, по всей видимости, удастся не ранее конца 2022 года, отмечает агентство AFP. Это связано с тем, что под давлением Варшавы и Будапешта было решено, что предварительным условием урезания финансирования должна стать юридическая проверка законности данного шага Европейским судом в Люксембурге. Польша и Венгрия подали соответствующие иски в марте. Теперь даже в рамках ускоренной процедуры на рассмотрение суда потребуется около года, отмечает агентство.

Спорный закон о "гей-пропаганде" в Венгрии

Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии.

Парламент Венгрии 15 июня одобрил законопроект, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью.

Закон подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана. Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Польша и вопрос главенства конституции над национальным правом

Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен мартовским обращением главы правительства Польши Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством.

Позиция премьер-министра ставит под вопрос основополагающие принципы европейского права и угрожает авторитету Европейского суда в Люксембурге, указывалось в этой связи в письме комиссара Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

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