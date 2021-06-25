 Европарламент призвал к скорейшему сокращению финансирования Польши и Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.07.2021

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Европа

Европарламент призвал к скорейшему сокращению финансирования Польши и Венгрии

Евродепутаты проголосовали за скорейшее задействование механизма сокращения финансирования в отношении стран ЕС, нарушающих верховенство закона.

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге

Европарламент потребовал от Европейской комиссии принять меры против нарушений верховенства закона в странах - членах ЕС. Евродепутаты проголосовали в четверг, 8 июля, за скорейшее применение механизма сокращения средств Евросоюза конкретным государствам - в случае нарушения ими верховенства закона. В поддержку решения выступили 529 законодателей, против - 150, еще 14 воздержались. Критика Брюсселя нацелена в первую очередь на Польшу и Венгрию. 

Однако запустить механизм, по всей видимости, удастся не ранее конца 2022 года, отмечает агентство AFP. Это связано с тем, что под давлением Варшавы и Будапешта было решено, что предварительным условием урезания финансирования должна стать юридическая проверка законности данного шага Европейским судом в Люксембурге. Польша и Венгрия подали соответствующие иски в марте. Теперь даже в рамках ускоренной процедуры на рассмотрение суда потребуется около года, отмечает агентство.

Спорный закон о "гей-пропаганде" в Венгрии 

Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии

Парламент Венгрии 15 июня одобрил законопроект, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью.

Закон подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана. Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Польша и вопрос главенства конституции над национальным правом

Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен мартовским обращением главы правительства Польши Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством.

Позиция премьер-министра ставит под вопрос основополагающие принципы европейского права и угрожает авторитету Европейского суда в Люксембурге, указывалось в этой связи в письме комиссара Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. 

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    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

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    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

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    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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