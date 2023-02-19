Джимми Картер отказался от лечения в пользу хосписной помощи

Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, отказался от дальнейшего лечения после нескольких госпитализаций, сообщил Центр Картера в субботу, 18 февраля. Экс-глава государства решил провести оставшееся время со своей семьей и получать хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства, говорится в заявлении Центра.

Как отмечает газета The New York Times, в последние годы Картер пережил несколько кризисов, связанных со здоровьем, в том числе меланому, которая в 2015 году дала метастазы в печень и мозг.

Картер - самый долгоживущий экс-президент в истории США

Бывший президент живет со своей женой, 95-летней Розалин Картер на ранчо в штате Джорджия. В марте 2019 года он стал самым долгоживущим экс-президентом в истории страны. В последние годы Картер практически прекратил публичную деятельность и не смог присутствовать на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года. После этого Байден сам посетил Картера в его доме.

Картер был избран на пост президента от Демократической партии в 1976 году и возглавлял Белый дом в течение одного срока до 1981 года, когда проиграл на выборах республиканцу Рональду Рейгану. После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами и преподавать вплоть до ухудшения здоровья в последние годы. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека.

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