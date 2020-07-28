Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование в отношении американской корпорации Facebook Inc. по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в пятницу, 4 июня, в Брюсселе.

В Еврокомиссии подозревают, что, когда конкурирующие компании рекламируют свои услуги на Facebook, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

В самой компании отрицают все обвинения. "Мы продолжим в полном объеме сотрудничать со следствием, чтобы показать, что они (подозрения. - Ред.) - безосновательны", - подчеркивают в концерне.

Прибыль Facebook растет за счет рекламы

Сервис Facebook Marketplace доступен с 2016 года. Там продаются в том числе автомобили, велосипеды, мебель, одежда, смартфоны. Использование площадки - бесплатное, финансируется она за счет рекламы. В корпорации говорят, что благодаря сервису увеличивают свою целевую аудиторию и расширяют список услуг для пользователей.

По итогам первого квартала 2021 года прибыль Facebook Inc. увеличилась до 9,5 млрд долларов, что почти вдвое выше показателя того же периода 2020-го. В частности, выручка от рекламы выросла на 46 процентов - до 25,4 млрд долларов. Выросло и число активных пользователей Facebook, в марте оно составило 2,85 млрд человек. Всеми соцсетями и мессенджерами концерна, в который входят Instagram и WhatsApp, за месяц воспользовались 3,45 млрд человек. На рост доходов Facebook сказалось значительное увеличение объема рекламы в соцсети.

Смотрите также:

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году Apple: государство в государстве По итогам 2015 года, американская Apple осталась самой дорогостоящей компанией мира. Ее рыночная капитализация составила около 549 млрд евро. Для сравнения: это больше, чем совокупный валовой внутренний продукт Швеции за предыдущий год. Основой экономического успеха Apple стала линейка продуктов во главе с легендарным смартфоном iPhone.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году Alphabet - он же Google На 2-е место поднялась компания Alphabet, "материнская" холдинговая компания концерна Google, занимавшего в прошлогоднем рейтинге 5-ю строчку. Поисковая машина Google, видеохостинг YouTube, операционная система Android и другие продукты империи Google/ Alphabet позволили ей к концу 2015 года достигнуть рыночной капитализации в 474 млрд евро.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году Гиганты эпохи интернета С небольшим отрывом от Alphabet следует концерн Microsoft, за год опустившийся в рейтинге на одну строчку. В 2015 году мировой лидер в производстве программного обеспечения для персональных компьютеров выпустил на рынок новую версию своего главного продукта - операционную систему Windows 10. Таким образом тройку мировых гигантов теперь составляют исключительно IT-компании новой эпохи.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году США: не только IT-компании Но и за пределами IT-индустрии американские компании уверенно держат пальму мирового первенства. В первой десятке нынешнего рейтинга Handelsblatt - и представители более традиционных отраслей: нефтяная компания Exxon Mobil (5-е место), многоотраслевая корпорация General Electric (8-е), фармацевтическая компания Johnson & Johnson (9-е), финансовый институт Wells Fargo (10-е).

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году "Прыжок года" У основателя и исполнительного директора компании Amazon Джеффа Безоса есть в этом году все основания для ликования. Компания Amazon - ведущий продавец товаров и услуг массового спроса в интернете и один из первых в мире интернет-ритейлеров - взлетела в этом году с 42-го на 6-е место рейтинга Handelsblatt.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году Facebook продолжает расти В первую десятку рейтинга Handelsblatt попала и компания Facebook. Число участников этой социальной сети в 2015 году достигло 1,4 млрд человек. В империю Facebook входят также приложение для обмена фотографиями и видео Instagram и мессенджер WhatsApp. Рыночная капитализация Facebook составила 270 млрд евро, чего оказалось достаточно для 7-го места в рейтинге.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году Bayer - самая дорогая компания Германии Первую из немецких компаний, вошедших в 2015 году в рейтинг Handelsblatt, можно найти на 66-м месте. Это химическая и фармацевтическая компания Bayer с рыночной капитализацией 96 млрд евро. Всего в рейтинг этого года попали только шесть компаний из Германии.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году "Провал года" Из немецких компаний в рейтинг также попали производитель программного обеспечения для предприятий SAP (73-е место), автомобилестроитель Daimler (81-е), концерны Siemens (88-е) и Deutsche Telekom (92-е), а также страховщик Allianz (95-е) . Напротив, концерн Volkswagen в этом году вылетел из первой сотни рейтинга, что стало последствием скандала с манипуляцией выхлопами дизельных двигателей.

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году Компании из США уверенно доминируют Самой дорогостоящей не американской компанией является китайская Industial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающая в рейтинге 11-ю строчку. Всего среди первой сотни компаний списка Handelsblatt больше половины (а точнее - 54) - из США. 26 компаний из стран Европы и 17 - азиатских компаний. Африканский континент не представлен в рейтинге вообще. Автор: Николас Мартин, Павел Лось

