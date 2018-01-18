Apple и Facebook в два раза увеличили прибыль

Выручка и прибыль интернет-гигантов Apple и Facebook значительно выросли по итогам прошедшего квартала, следует из финансовой отчетности компаний. Так оборот американской компании Apple по итогам первых трех месяцев 2021 года составил 89,6 млрд долларов, что более чем в два раза превышает показатель за тот же период 2020 года. Значительная часть этой суммы, почти 50 млрд долларов, приходится на долю IPhone. Прибыль концерна также выросла более чем вдвое и составила 23,6 миллиарда долларов.

Прибыль Facebook также увеличилась до 9,5 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели того же периода прошлого года. В частности, выручка от рекламы выросла на 46 процентов до 25,4 млрд долларов. Выросло и число активных пользователей Facebook, в марте оно составило 2,85 млрд человек. А всеми соцсетями и мессенджерами концерна, в который входит Instagram и WhatsApp, за месяц воспользовались 3,45 млрд человек. На рост доходов Facebook сказалось значительное увеличение объема рекламы в соцсети.

ФАС оштрафовал Apple

Между тем в конце апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о наложении оборотного штрафа в размере 12,1 миллиона долларов в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Решение было принято после рассмотрения заявления АО "Лаборатория Касперского", которая обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Как указала ФАС, Apple способствовала преимущественному положению собственных продуктов и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

После этого российское ведомство предписало Apple устранить нарушения.

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