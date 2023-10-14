Джим Джордан номинирован на пост главы Палаты представителей

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа, 59-летний конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан может стать преемником Кевина Маккарти на посту спикера Палаты представителей Конгресса США. Как сообщили в Республиканской партии в пятницу, 13 октября, в борьбе за право быть номинированным на эту должность от своей партии Джордан на закрытом внутрипартийном голосовании обошел Остина Скотта - конгрессмена от штата Джорджия.

Как пишет медиакомпания "Голос Америки" со ссылкой на помощника одного из американских депутатов, Джордан получил 124 голоса однопартийцев, а Скотт лишь 81. Между тем, чтобы занять должность председателя Палаты представителей, Джиму Джордану необходима солидарность большинства во время общего голосования в Палате представителей.

Для этого ему нужно заручиться поддержкой минимум 217 депутатов. Сейчас у республиканцев 221 место из 465 в Палате представителей. При этом ожидается, что все демократы проголосуют против кандидатуры Джордана.

За импичмент Байдена и против помощи Украине

Джим Джордан получил известность как лидер правого крыла республиканцев в Палате представителей. Сейчас он возглавляет юридический комитет Палаты. В этой должности Джордан участвует в расследовании роли президента США Джо Байдена в спорном бизнесе его сына Хантера Байдена в Украине. Это расследование может грозить Байдену-старшему импичментом.

Джим Джордан выступает против увеличения помощи США Украине.

11 октября Джордан уступил право быть номинированным от партии республиканцев на пост главы Палаты представителей Стиву Скализу. Однако 12 октября Скализ снял свою кандидатуру, когда стало очевидным, что у него нет шансов получить большинство на общем голосовании Палаты.

Смещение Кевина Маккарти с поста главы Палаты представителей

Республиканец Кевин Маккарти 3 октября, после голосования, инициированного его однопартийцем Мэттом Гэтцом, потерял пост председателя нижней палаты американского парламента. С тех пор работа Палаты представителей парализована.

Конгресс Соединенных Штатов 30 сентября одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Проект бюджета, предложенный Кевином Маккарти и рассчитанный на период до 17 ноября, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на помощь Украине.

Принять этот документ стало возможным благодаря тому, что Маккарти удалось заручиться голосами не только своих однопартийцев, но и некоторых демократов. На этом фоне Гетц обвинил спикера Палаты представителей в поддержке президента США, демократа Джо Байдена, вместо отстаивания интересов Республиканской партии.

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