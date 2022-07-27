DW Новости Шоу - Премьера 1 августа на YouTube-канале "DW на русском"

DW Новости Шоу - это свежий взгляд на серьезные (и не очень) темы. Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев обсуждают со своими гостями в прямом эфире событие, ставшее в этот день самым главным по версии аудитории медиакомпании Deutsche Welle.

Еще утром журналисты, хорошо известные по радиостанции "Эхо Москвы", не знают, что за новость или публикация именно сегодня вызовет наибольший интерес читателей сайта DW, соцсетей медиакомпании или аудитории телепрограммы DW Новости. Но какая бы ни заняла первое место по числу просмотров, Плющев и Фельгенгауэр готовы любую самую популярную новость сделать самой обсуждаемой: с политиками и экспертами, общественными деятелями и писателями, художниками и авторами DW, а главное - со своей аудиторией в YouTube в прямом эфире.

В 16:00 каждый день с понедельника по пятницу смотри и слушай DW Новости Шоу лайф на YouTube-канале "DW на русском" - пиши в студию, спорь, спрашивай, комментируй!

Пропустил прямой эфир? Не проблема. Повтор программы в 21:00 по московскому времени на средних волнах на частоте 1386 кГц. А еще свежие выпуски ежедневного DW Новости Шоу есть на нашем сайте и в твоем любимом приложении для подкастов.

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Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев выходят в эфир из студии DW в Вильнюсе, Литва.