Движение "За права человека" произвело самороспуск

Одно из старейших российских правозащитных движений -"За права человека" - ликвидировано решением делегатов из 35 регионов страны на внеочередном съезде. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации в воскресенье, 7 марта.

Одной из причин роспуска движения его члены называют недавнее вступление в силу поправок в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях, предписывающих регистрировать как "иностранных агентов" даже незарегистрированные общественные объединения и вводящие ответственность для их рядовых участников. По мнению представителей движения "За права человека", эти поправки в законодательство являются неконституционными.

Причины роспуска движения "За права человека"

Делегаты движения подчеркивают, что решение о его роспуске было принято с учетом "сформированной властями России порочной практики правоприменения, сочетающей в себе как пренебрежение основными принципами права, так и произвольное толкование норм законодательства". В то же время они обращают внимание на то, что государственная власть в России, по их наблюдениям, сегодня наращивает "системные усилия, направленные на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества".

После вступления в силу закона, позволяющего присваивать статус "СМИ-иноагента" физическим лицам, основатель движения "За права человека", пользующийся большим авторитетом в стране правозащитник Лев Пономарев стал одним из первых граждан России, включенных в конце 2020 года Минюстом РФ в соответствующий реестр. Это обстоятельство также сыграло свою роль в принятии решения о роспуске возглавляемой им организации, говорится на ее сайте.

Дальнейшая деятельность членов движения "За права человека"

В 2018 году Верховный суд РФ ликвидировал юридическое лицо Общероссийское движение "За права человека". После этого Лев Пономарев создал национальную общественную организацию с тем же названием, но без регистрации юридического лица.

2 марта 2021 года в интервью DW Лев Пономарев заявил, что не хочет ждать, пока национальная общественная организация "За права человека" получит статус "иноагента" и начнет подвергаться штрафам. Именно в связи с этим он и другие члены организации приняли решение о ее роспуске.

При этом Пономарев подчеркнул, что он сам и многие другие люди по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью и после роспуска движения.

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