 Движение ″За права человека″ произвело самороспуск | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2021

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Россия

Движение "За права человека" произвело самороспуск

Одной из причин роспуска движения "За права человека" стали недавние поправки в закон об НКО, предписывающие регистрировать как "иноагентов" даже незарегистрированные объединения.

Правозащитник, глава движения За права человека Лев Пономарев

Правозащитник Лев Пономарев

Одно из старейших российских правозащитных движений -"За права человека" - ликвидировано решением делегатов из 35 регионов страны на внеочередном съезде. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации в воскресенье, 7 марта.

Одной из причин роспуска движения его члены называют недавнее вступление в силу поправок в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях, предписывающих регистрировать как "иностранных агентов" даже незарегистрированные общественные объединения и вводящие ответственность для их рядовых участников. По мнению представителей движения "За права человека", эти поправки в законодательство являются неконституционными.

Причины роспуска движения "За права человека"

Делегаты движения подчеркивают, что решение о его роспуске было принято с учетом "сформированной властями России порочной практики правоприменения, сочетающей в себе как пренебрежение основными принципами права, так и произвольное толкование норм законодательства". В то же время они обращают внимание на то, что государственная власть в России, по их наблюдениям, сегодня наращивает "системные усилия, направленные на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества".

После вступления в силу закона, позволяющего присваивать статус "СМИ-иноагента" физическим лицам, основатель движения "За права человека", пользующийся большим авторитетом в стране правозащитник Лев Пономарев стал одним из первых граждан России, включенных в конце 2020 года Минюстом РФ в соответствующий реестр. Это обстоятельство также сыграло свою роль в принятии решения о роспуске возглавляемой им организации, говорится на ее сайте.

Дальнейшая деятельность членов движения "За права человека"

В 2018 году Верховный суд РФ ликвидировал юридическое лицо Общероссийское движение "За права человека". После этого Лев Пономарев создал национальную общественную организацию с тем же названием, но без регистрации юридического лица.

2 марта 2021 года в интервью DW Лев Пономарев заявил, что не хочет ждать, пока национальная общественная организация "За права человека" получит статус "иноагента" и начнет подвергаться штрафам. Именно в связи с этим он и другие члены организации приняли решение о ее роспуске.

При этом Пономарев подчеркнул, что он сам и многие другие люди по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью и после роспуска движения.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:37

Зачем Госдума ужесточает закон об иностранных агентах?

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Из-за ужесточения в России закона об "иностранных агентах" организация "За права человека" будет ликвидирована. Об этом сообщил ее создатель Лев Пономарев, уточнив, что входившие в нее правозащитники продолжат работу.

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