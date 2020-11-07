Дрезден в тумане (фото)

В такую погоду столица Саксонии еще больше похожа на Флоренцию, с которой этот город на Эльбе часто сравнивают.
Дрезден •Просто Дрезден, просто Эльба, просто ноябрьский туман - на фотографиях агентства dpa в нашей рубрике "Кадр за кадром".
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