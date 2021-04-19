 Докладчица ПАСЕ: Изучение госязыка должно стать привлекательным | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.04.2021

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Европа

Докладчица ПАСЕ: Изучение госязыка должно стать привлекательным

Языковые законы Украины не дают нацменьшинствам достаточного времени для адаптации к новым реалиям. Напряженность в отношениях Киева и РФ не должна влиять на политику, касающуюся нацменьшинств, считает докладчица ПАСЕ.

Школьники с учебниками украинского языка

В ПАСЕ критикуют дифференцированный подход к языкам

Правительства стран - членов Совета Европы (СЕ) должны создать постоянные консультационные механизмы, позволяющие нацменьшинствам эффективно участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся их прав. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "Сохранение национальных меньшинств в Европе", которую подготовила сербская депутат от группы "Европейской народной партии" Эльвира Ковач. Резолюция была принята в понедельник, 19 апреля, во время вечернего заседания сессии ПАСЕ.

В документе констатируется, что сегодня в Европе возник ряд проблем, ставящих под угрозу права нацменьшинств. Среди них - межгосударственные конфликты, которые привели к тому, что нацменьшинства стали восприниматься центральной властью "как угроза безопасности и территориальной целостности государств", а их права начали использоваться "как инструмент для достижения политических целей".

Дифференцированный подход к языкам вызывает сомнения

В тексте самой резолюции и в докладе, который ее дополняет, автор не упоминает конкретные страны, а анализирует защиту прав нацменьшинств в государствах - членах СЕ комплексно. Однако в отдельном приложении к докладу Ковач описывает состояние языковых прав нацменьшинств в Украине, Латвии и Уэльсе.

Ukraine Protest Kiew Russische Sprache

Языковое законодательство Украины, в частности статья 7 Закона об образовании и Закон о функционировании украинского языка как государственного, уже оказывались в центре внимания СЕ. Докладчица напоминает, что Венецианская комиссия выражала обеспокоенность по поводу дифференцированного подхода украинского Закона об образовании к обучению, которое ведется на языках ЕС и на тех языках, которые таковыми не являются. Закон предусматривает, что дети из семей представителей нацменьшинств, языки которых являются официальными в ЕС, в средних и старших классах смогут изучать несколько предметов на родном языке. Тогда как представители остальных меньшинств такой возможности лишены и начиная с 5-го класса могут получать образование только на государственном языке.

Ковач подчеркивает, что единственный компромисс, на который согласилась пойти украинская власть по этому вопросу, - отсрочить переход на украинский язык тех школ, где преподавание ведется на языках ЕС, до сентября 2023 года. "Что касается других языков, то ограничения на их изучение начали действовать с сентября 2020 года", - напоминает автор, отмечая, что это нововведение затронуло интересы главным образом русского нацменьшинства.

Нацменьшинствам нужно время для адаптации

Эти шаги, "в сочетании с последними изменениями Закона о государственном языке, не создают достаточной юридической четкости и гарантий для защиты лингвистических прав нацменьшинств". "По моему мнению, нацменьшинствам необходимо было хотя бы дать время, чтобы они могли адаптироваться к изменениям, усиливающим роль государственного языка", - отметила докладчица.

Конфликт в Донбассе и незаконная аннексия Крыма Россией существенно усложнили двусторонние отношения Украины и РФ, что "сделало вопросы употребления государственного украинского языка и русского языка в Украине еще более чувствительными". При этом Ковач подчеркивает, что политика в отношении нацменьшинств "не должна ни при каких обстоятельствах зависеть от межгосударственных отношений". Власть обязана найти нужный баланс между правом на продвижение госязыка и необходимостью защищать права нацменьшинств.

На уроке в Латвии, фото из архива

На уроке в Латвии, фото из архива

Латвию тоже критикуют

Примерно такие же аргументы докладчица использовала в описании языковых проблем нацменьшинств в Латвии. В этой стране тоже были приняты поправки к образовательному законодательству, которые ввели дифференцированный подход для обучения на языках ЕС и на прочих.

Ковач критикует латвийские власти за то, что эти изменения были приняты без должного участия в процессе обсуждения представителей нацменьшинств. По ее мнению, такой подход в образовании "приведет к тому, что значительная часть населения Латвии будет чувствовать себя стигматизированной и недооцененной".

Уэльсу советуют активнее защищать официальный язык

Языковая ситуация в Уэльсе является примером того, как сложно вернуть престиж языка народу, который долгое время борется за свою национальную идентичность. С 1535 по 1967 год единственным языком, использующимся в общественных местах и судопроизводстве Уэльса, был английский. Валлийский же язык получил статус официального только в 2011 году. Однако на его продвижение и популяризацию до сих пор продолжает влиять сложное историческое прошлое, века запретов и преследований.

"Английский остается доминантным языком в Уэльсе", - констатирует докладчица и призывает правительственные структуры Уэльса и Соединенного Королевства совместными усилиями всех причастных ведомств продвигать и укреплять роль валлийского языка.

В своем докладе Ковач также выразила убеждение, что глубокие знания государственного языка являются "критически важными для лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, поскольку только благодаря этому они смогут стать интегрированными членами общества". "Но государство должно сделать изучение государственного языка привлекательным для нацменьшинств", - подвела итог докладчица ПАСЕ.

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    Автор: Ефим Шуман


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