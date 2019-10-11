Договор о запрещении ядерного оружия вступает в силу

Договор о запрещении ядерного оружия в субботу, 24 октября, был ратифицирован 50 государством мира - Гондурасом. Это означает, что через 90 дней, документ должен вступить в силу, заявил представитель ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Глава Международного Комитета Красного креста (IKRK) Петер Маурер (Peter Maurer) назвал скорое вступление договора в силу "победой для человечества" и "обещанием безопасного будущего". В свою очередь, глава инициативы под названием "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия" (Ican), получившей в 2017 году Нобелевскую премию мира, Беатрис Фин заявила, что скорое вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия - это "исторический шаг" и "новая глава в истории ядерного разоружения".

Договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия - международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование вооружений такого типа. Документ был принят в июле 2017 года при поддержке 122 государств мира.

Поскольку ряд стран мира, в том числе все без исключения ядерные державы и страны НАТО, включая Германию, бойкотируют договор, он носит, скорее, символический характер, отмечает информагентство dpa. При этом США, Россия, Франция, Великобритания и Китай утверждают, что их ядерный арсенал носит исключительно сдерживающий характер, и подчеркивают, что они приняли Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Странами, принявшими этот договор, однако, не являются Индия, Пакистан и Израиль, де-факто также обладающие ядерным оружием. Северная Корея, предположительно имеющая ядерные боеголовки, в 2003 году вышла из ДНЯО.

Смотрите также:

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ракеты и бомбы Северной Кореи Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Начало - во времена позднего Ким Ир Сена Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ын: небывалая активность При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов В сторону Гуама В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Над территорией Японии 29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Шестой ядерный Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Заседания и осуждающие заявления Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят. Автор: Григорий Аросев

