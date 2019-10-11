 Договор о запрещении ядерного оружия вступает в силу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.10.2020

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Мир

Договор о запрещении ядерного оружия вступает в силу

Гондурас стал 50 страной мира, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия. Через 90 дней документ должен вступить в силу.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Договор о запрещении ядерного оружия в субботу, 24 октября, был ратифицирован 50 государством мира - Гондурасом. Это означает, что через 90 дней, документ должен вступить в силу, заявил представитель ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Глава Международного Комитета Красного креста (IKRK) Петер Маурер (Peter Maurer) назвал скорое вступление договора в силу "победой для человечества" и "обещанием безопасного будущего". В свою очередь, глава инициативы под названием "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия" (Ican), получившей в 2017 году Нобелевскую премию мира, Беатрис Фин заявила, что скорое вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия - это "исторический шаг" и "новая глава в истории ядерного разоружения".

Договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия - международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование вооружений такого типа. Документ был принят в июле 2017 года при поддержке 122 государств мира.

Поскольку ряд стран мира, в том числе все без исключения ядерные державы и страны НАТО, включая Германию, бойкотируют договор, он носит, скорее, символический характер, отмечает информагентство dpa. При этом США, Россия, Франция, Великобритания и Китай утверждают, что их ядерный арсенал носит исключительно сдерживающий характер, и подчеркивают, что они приняли Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Странами, принявшими этот договор, однако, не являются Индия, Пакистан и Израиль, де-факто также обладающие ядерным оружием. Северная Корея, предположительно имеющая ядерные боеголовки, в 2003 году вышла из ДНЯО.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 08:11

Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием

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