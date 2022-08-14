Дмитрий Врубель: что нужно знать о художнике и его "Братском поцелуе"

"Братский поцелуй", просто "Поцелуй" и даже "Поцелуй смерти", - это варианты названия одной и той же картины-граффити Дмитрия Врубеля, которую он написал прямо на Берлинской стене. Фрагмент Стены стал основой художественной галереи под открытым небом East Side Gallery в берлинском районе Фридрихсхайн. И картина российского художника здесь - чуть ли не главный артефакт. На провокационном шедевре Врубеля запечатлен страстный поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и лидера ГДР Эриха Хонеккера (Erich Ernst Paul Honecker).

Первый вариант граффити художник создал в 1990 году и подписал на русском и немецком: "Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben" или "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!". Из СССР пригласили пятерых художников - для того, чтобы сделать первую в ГДР выставку современного советского искусства. До падения Берлинской стены граффити на ней были только со стороны Запада. Врубель стал одним из первопроходцев с Востока.

"Сюжет" позаимствован с фотоснимка корреспондентки газеты Frankfurter Allgemeine Барбары Клемм (Barbara Klemm), сделанном на праздновании 30-летия ГДР. За 10 лет до падения Берлинской стены тогдашние генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и генсек ЦК СЕПГ Эрик Хонеккер закрепили братскую любовь между СССР и ГДР долгим и крепким поцелуем. Граффити советского художника стало в итоге одним из символов падения Берлинской стены.

Первый вариант "Поцелуя"

Новый вариант

Исторический сюжет

В 2009 году во время реставрации части Стены, известной сегодня как East Side Gallery, одна из самых ярких картин была удалена. Разгорелась нешуточная дискуссия о том, восстанавливать ее или нет. Большинство художников не хотели рисовать свои картины заново, опасаясь, что галерея превратится в подобие "Диснейленда" для туристов, а также того, что выделенные на восстановление средства утекут в чужой карман. Однако Дмитрий Врубель снова прибыл в Берлин и за пару недель воссоздал "Братский поцелуй". Сегодня он - на своем старом месте, в черте города. И именно эта культовая картина №25 на Берлинской стене является, пожалуй, самым популярным в немецкой столице фотомотивом - разве что после Бранденбургских ворот и рейхстага.

Поцелуй на фоне "Поцелуя"

Врубель - это про "взорвать мозг"

В 2010 году Дмитрий Врубель с супругой, художницей Викторией Тимофеевой, и сыном переехал из России в Германию. В последнее время они разрабатывали выставки с использованием технологий виртуальной реальности и в 2018 году открыли свой 3D-проект для доступа широкой публике - чтобы люди в городах, где нет Лувра или Эрмитажа, тоже могли приобщиться к искусству. "Быть в Берлине и выставлять свои работы в России в виртуальной реальности - это потрясающее ощущение", - признался Дмитрий Врубель в одном из интервью DW. У художника всегда получалось идти в ногу со временем и использовать новые технологии, потому что "современный художник должен быть современным во всем".

С помощью специальных компьютерных программ творческий тандем Врубеля и Тимофеевой создал выставочные пространства и "развесил" в них картины. Отсутствие цензуры, возможность демонстрировать искусство с политическим подтекстом и широкая доступность 3D-выставок - главные причины, побудившие художников трансформировать свои работы в виртуальную реальность. Экспозиция доступна на платформе Steam. С помощью очков виртуальной реальности можно увидеть около 100 монументальных полотен в натуральную величину: проект "Толстоевский", "Евангельский проект", "Дневник художника", а также реконструкция квартирной выставки советских времен. Экскурсию "проводит" аватар Дмитрия Врубеля - шустрый парень в футболке, скачущий от картины к картине и эмоционально размахивающий руками. В планах Дмитрия Врубеля было создание "Музея события", который должен был освещать и осмыслять важные новости с позиций искусства.

Художник мечтал о превращении в самое большое арт-пространство в мире... Лубянки! "Самая первая большая выставка современного русского искусства должна быть на Лубянке - как в зданиях "штази". Лубянка должна стать самым большим арт-сквотом в мире. Но сначала нужно вывезти все эти документы "рейхсканцелярии" на архивирование", - съязвил Дмитрий Врубель в интервью DW.

Как российский художник стал немецким пиратом

Чтобы быть ближе к проблемам рядовых немцев, вскоре после переезда в Берлин Врубель вступил в "Партию пиратов". "Пираты" выступали за легализацию "пиратства" в интернете, мягкую наркополитику, введение избирательного права для всех жителей Германии (вне зависимости от гражданства) и так далее. "Они мне близки по духу, так как хотят активно менять общество и решать проблемы, о которых традиционные партии не в состоянии думать в силу своего консервативного мышления", - прокомментировал тогда свое решение Врубель.

Дмитрий Врубель

Своим "коньком" художник считал интеграцию Берлина посредством культурной интервенции. "Там, где стоит East Side Gallery, раньше был пустырь. После того, как художники разрисовали стену, Берлин в этом месте начал срастаться. Сейчас это модный район", - рассказывал Врубель. "То, что люди в так называемых проблемных зонах не интересуются современным искусством, есть проблема современного искусства", - считал он. Искусство отдалилось от людей, и поэтому художник стремился свести их снова вместе - как в фильме Вернера Херцога (Werner Herzog) "Фицкарральдо" (Fitzcarraldo), в котором эксцентричный авантюрист, которого играет Клаус Кински (Klaus Kinski), хочет построить в джунглях оперный театр. Но Врубель был настроен серьезно, при этом - без гнева и тщеславия.

Мечтатель-интеллигент из диссидентской среды

Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве в семье инженеров, рисовать начал в подростковом возрасте. В 20 лет вступил в Союз художников, а через несколько лет уже открыл собственную галерею, назвав ее своим именем. В 1970-80-х он, как и многие коллеги-художники, которых сегодня называют концептуальными художниками, организовывал выставки у себя на квартире или в своей мастерской. В то время он создавал в основном крупноформатные портреты. Свой, пожалуй, самый провокационный шедевр на Берлинской стене художник написал в 30 лет.

"Я хотел бы жить в Москве так, как я живу в Берлине. Берлин - это идеальная Москва. Но при нынешней власти в России очень сложно заниматься политическим искусством. А искусство вне политического контекста мне неинтересно", - признавался художник.

С 2010 года Врубель постоянно проживал с супругой в Берлине, где они создали открытую мастерскую. У художника было множество персональных и групповых выставок по всему миру. Его работы представлены в известнейших музеях. Берлин стал для Врубеля второй родиной, а "Братский поцелуй" прославил рожденного в СССР художника на весь мир. Многие из тех, кто фотографируется сегодня на фоне шедевра Врубеля, может даже и не знать, кто эти люди на фрагменте Стены и почему вообще целуются генсеки. И вряд ли юные туристы станут запоминать невеселые подробности социалистической дружбы, зато не забудут короткое имя: Врубель.

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