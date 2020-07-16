Для поздних переселенцев ворота в Германию временно закрылись. Почему?

Более года назад, в начале пандемии, DW писала о том, что сотни этнических немцев из постсоветских стран не могли выехать в Германию в качестве поздних переселенцев. Тогда из-за карантинных мер и решения Еврокомиссии об ограничениях на въезд в страны Евросоюза немецкие консульства временно приостановили выдачу виз в Германию россиянам. Это решение непосредственно затронуло этнических немцев-переселенцев. Они де-факто уже не считались россиянами или казахстанцами, но и не являлись гражданами Германии, которых эти ограничения не затрагивали. Поздние переселенцы, имея на руках разрешение на прием в Германии, продали свое имущество, дома и квартиры, уволились с работы, но не могли выехать на историческую родину.

Вначале пандемии произошло недоразумение

"Действительно, в самом начале пандемии у министерства иностранных дел Германии и министерства внутренних дел, которое непосредственно отвечает за прием поздних переселенцев, было различное правовое толкование ограничений Еврокомиссии на въезд в страны Евросоюза. Министерство иностранных дел исходило из того, что эти ограничения касаются граждан стран, не входящих в его состав. Поздние переселенцы, которые еще не зарегистрированы в Германии, по мнению коллег из МИДа, не считаются гражданами страны, и поэтому на них распространяются ограничения Еврокомиссии на въезд в страны Евросоюза. По этой причине в германских консульствах на короткое время была прекращена выдача поздним переселенцам виз в Германию", - пояснил тогда DW Уполномоченный федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус (Bernd Fabritius).

Бернд Фабрициус

После того, как МВД Германии провело консультации с МИДом и руководством Федеральной полиции, отвечающей за охрану государственных границ, было решено, что согласно параграфу 116 Основного закона ФРГ, поздние переселенцы имеют право въехать в страну, если у них есть решение о приеме в Германии. "В таком случае на них, как и на граждан Германии, не распространяются ограничения Еврокомиссии", - подчеркнул профессор Бернд Фабрициус.

Переселенцы с въездной визой приравнены в правах с гражданами ФРГ

Таким образом, этнические немцы, официально получившие статус поздних переселенцев, по утверждению Уполномоченного правительства по делам переселенцев, были приравнены в правах с гражданами Германии и людьми, имеющими вид на жительство в стране, на которых ограничения на въезд не распространяются. Однако сейчас, год спустя, ситуация снова грозит выйти из-под контроля - теперь уже из-за решения Германии ограничить с 29 июня 2021 года въезд в страну из России из-за распространения в этой стране дельта-штамма коронавирусной инфекции.

В социальных сетях на форумах поздних переселенцев возникла настоящая паника: люди пишут о том, что им не выдают визы в Германию, а те, у кого она уже есть на руках, сомневаются, разрешат ли им въезд в страну? Комментарии такого рода появились и под публикациями материалов DW по этой теме, как и в прямых обращений в редакцию с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.

Такие сообщения сейчас приходят переселенцам из немецких консульств в России

Редакция переадресовала эти вопросы Уполномоченному федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернду Фабрициусу. На свой письменный запрос DW получила ответ следующего содержания:

"С начала пандемии, несмотря на опасность распространения коронавирусной инфекции, Германия прилагала огромные усилия для обеспечения беспрепятственного приема поздних переселенцев. Как уполномоченный Федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств я могу заверить вас в том, что ответственные органы в Германии упорно работают над практическими и приемлемыми решениями, которое учитывают нужды и интересы переселенцев, как и защиту вновь прибывших и жителей Германии от инфекции. В рамках моей консультативной функции по политике в отношении репатриантов я настоятельно рекомендую ответственным министерствам, чтобы прием этнических немцев в Германии не подвергался ограничениям даже в условиях пандемии".

Переселенцы вновь оказались на распутье

Тем не менее, редакции DW стало известно о том, что в немецких консульствах в России приостановлена выдача виз для поздних переселенцев. Многие авторы комментариев под нашими публикациями и писем в редакцию, у которых уже есть виза на въезд в Германию, делятся опасениями, что в случае, если им откажут в посадке в самолет, им некуда будет вернуться - дома и имущество в России они уже продали, снялись с прописки и могут оказаться в ситуации, когда им придется сидеть на чемоданах в аэропортах.

Вот лишь несколько примеров семей этнических немцев из России, которые обратились в редакцию за разъяснениями и просьбами о помощи.

С визами или авиабилетами на руках, но в полном отчаянии

Оксана Лисс из Барнаула с мужем и двумя детьми (на первой фотографии) уже получили визы и купили билеты в Германию на начало августа. Сообщение о том, что Германия ужесточила правила въезда из России, повергли Оксану в состояние шока.

"У нас на руках все документы: трудовые книжки, потому что мы с супругом уже уволились с работы, личные дела детей из школы, мы снялись с регистрационного и воинского учетов, закрыли счета в банках, продали квартиру и имущество. Но в консульстве нам отвечают, что мы не имеем права на въезд в Германию из-за новых ограничений: категория "поздние переселенцы", оказывается, не фигурирует в списке граждан, для которых сделаны исключения. Мы в замешательстве и морально подавлены. Многие переселенцы в сложившейся ситуации объединились в группы в социальных сетях и пытаются сообща как-то решать эту проблему, но пока безуспешно. Мы живем в страхе, что нас могут на границе развернуть обратно с чемоданами. И куда мы поедем?" - с горечью в голосе задается вопросом в интервью DW Оксана Лисс из Барнаула.

Екатерина Синицына, врач-травматолог из Тульской области, делится своими тревогами с DW: "Я одна из тех, кто застрял между Россией и Германией. После двух лет оформления документов на выезд в Германию я наконец-то 10 июня смогла подать документы на визу и 18 июня меня консульство письменно уведомило о том, что готово выдать визу на начало сентября. Я тут же купила билет на самолет и теперь в полном шоке от происходящего. Надеюсь, что моя проблема будет решена и я смогу выехать в Германию".

"Мы оказались между небом и землей"

Семья Турчанниковых проживает в деревне Никулина Тверской области. 44-летняя мать Марина Турчинникова в интервью DW рассказывает: "У нас большая семья, нас восемь человек - с двумя детьми школьного возраста и малолетним внуком. Мы сдали документы для получения виз в консульство Германии в Москве в первой половине июня. Нас заверили в том, что визы сможем получить в начале июля, а теперь пришло сообщение из консульства, что выдача приостановлена.

Семья Турчанниковых проживает в деревне Никулина Тверской области

Мы все продали и снялись с прописки. 29 июня старшая дочь отработала последнюю смену. Мы в полном неведении, что с нами случится и как нам быть? Мы готовы жить в Германии в палатках, главное, чтобы была определенность. Иначе получается, что мы зависли между двумя странами - уже не числимся в России, а в Германию не прибыли. Практически мы, можно сказать, оказались между небом и землей".

У Вадима Райгеля из Калининграда семья с маленьким ребенком. Вот что он рассказал DW: "24 июня мы сдали документы и паспорта в консульство Германии в Калининграде. Перед этим мы, как того и требуют чиновники, выписались по месту жительства, уволились с работы. Когда 1 июля пришли в консульство за визами, то нам сообщили, что выдача виз приостановлена, паспорта нам не вернули, сказали ждите, но неизвестно сколько. В данное время мы живем у сестры в полной неопределенности. Надолго ли нам хватит средств на пропитание, сказать трудно".

Вадим Райгель с женой и ребенком

По словам Вадима Райгеля, в социальной сети Telegram создана группа переселенцев из более 1100 человек, ожидающих выезда в Германию. "На днях в нашей группе 27 семей сообщили о том, что зависли с визами. Если посчитать пострадавших людей во всех группах и форумах, то их и будут сотни", - утверждает Вадим.

О переселенцах опять забыли?

Москвичка Елизавета Васеева с мужем и четырехлетним сыном подали документы на визу 23 июня, а 29 июня их огорошили из немецкого консульства. "Нам сообщили, что выдача виз приостановлена. Въезд в Германию для россиян возможен лишь в том случае, если у них есть вид на жительство, а переселенцы такого вида пока не имеют. О нас, как в самом начале пандемия, никто не подумал - у нас вида на жительство нет, но мы и не туристы, как с нами быть?" - с горькой иронией спрашивает в интервью DW Елизавета Васеева.

Елизавета Васеева с мужем и четырехлетним сыном

Из самолета - на карантин

Поздние переселенцы, прибывающие из постсоветских стран в Германию, проходят двухнедельный карантин в двух специально арендованных отелях: Global в городе Мёрфельден-Вальдорф - неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне и в отеле Rosenthaler Hof в городе Дудерштадт - в ста километрах от Ганновера. Лишь после карантина они отправляются для официальной регистрации и оформления всех необходимых документов в пункт приема во Фридланде. Таким образом власти пытаются защитить население Германии от распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.

В Германию в эти дни летают полупустые самолеты

На вопрос DW о том, были ли во время пандемии у вновь прибывших поздних переселенцев зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекций и оказывается ли им медицинская помощь, несмотря на отсутствие у них немецких медицинских страховок, из ведомства уполномоченного правительства по делам переселенцев пришел оптимистичный ответ:

"Как и прежде, до пандемии, каждому репатрианту в процессе регистрации и приема в Германии в случае необходимости предоставляется медицинская помощь. Благодаря принятым мерам предосторожности, в частности, тестам на коронавирус и четко организованным коллективным перевозкам из аэропорта Франкфурта-на-Майне в отели, специально предоставленным федеральным правительством для прохождения необходимого двухнедельного карантина, нам удалось в течение последних 10 месяцев успешно организовать прием более 4300 репатриантов. В транзитном пункте приема переселенцев и контингентных беженцев во Фридланде за это время не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией", - подчеркивается в ответе.

Вопрос без ответа

В связи с этим остается открытым вопрос: если во время пандемии так слажено организован прием поздних переселенцев, то что мешает его продолжить и сейчас, когда в самой Германии ослаблены карантинные меры и страна снова возвращается к нормальной жизни - открыты рестораны, магазины, кинотеатры, а почти половина населения страны полностью или частично вакцинирована от коронавируса? На этот вопрос герои нашего материала с въездными визами на руках или ожидающие их, с нетерпением ждут ответа от немецких чиновников.

Артем Шнайдер из Новосибирска в своем обращении в редакцию DW с горечью резюмирует: "Моя семья на визу документы еще не подавала, но проблемы таких, как мы, ничем не отличается от тех, кто уже подал заявления в дипломатические представительства Германии. Жилье продано или находится в необратимом процессе продажи, с работы люди уволились и оказались в подвешенном состоянии, без конкретных представлений, что с ними произойдет дальше. Мы об этом написали на корявом немецком языке в коллективном письме уполномоченному правительства Бернду Фабрициусу, но ответа не получили. Очень хотелось бы, чтобы редакция донесла до ответственных немецких чиновников информацию о нашем положении. Многие люди находятся в полном неведении, что с ними произойдет дальше, у них формируется стойкое ощущение, что ни Федеральное административное ведомство Германии, ни Ведомство уполномоченного правительства по делам переселенцев, как и дипломатические представительства Германии в России не знают, как с нами быть".

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