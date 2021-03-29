Дипломаты из Мьянмы в Берлине присоединились к протестам против военной хунты

Три из семи членов дипломатической миссии Мьянмы в Берлине присоединились к протестному движению против захватившей власть в этой стране военной хунты. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщила в интервью агентству AFP третий секретарь берлинского посольства Чав Кальяр. По ее словам, военный переворот в Мьянме привел ее в отчаяние, и она приняла решение о противостоянии хунте.

Дипломат сообщила, что заявила об этом вместе с двумя коллегами в Facebook в начале марта и неделю спустя все трое были уволены. Кроме того, у них отняли их паспорта и они не могут вернуться в свою страну, указала она далее. По данным Кальяр, в общей сложности к протестному движению присоединились около 20 дипломатов из Мьянмы, в том числе сотрудники посольств в Париже, Женеве и Вашингтоне.

Одним из открытых противников военной хунты является посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин. 7 апреля его не пустили в здание посольства его страны в Лондоне, дипломату пришлось провести ночь у дверей посольства в своем автомобиле. Здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Соединенного Королевства с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.

Смертные приговоры и новые убийства в Мьянме

Между тем в Мьянме приговорены к смертной казни 19 человек, признанные виновными в убийстве военного. 17 из них находятся в розыске, сообщил вечером 9 апреля близкий к военной хунте телеканал Myawaddy TV со ссылкой на заявление военных. Речь идет об инциденте, произошедшем в Янгоне 27 марта. По данным местных СМИ, осужденными являются мирные жители, протестовавшие против военного переворота. Этот день стал наиболее кровавым с начала акций протеста, тогда были убиты более 100 человек.

По данным Ассоциации содействия политическим заключенным (AAPP), силы безопасности Мьянмы убили вечером 8 апреля, а также 9 апреля в общей сложности 82 человека в городе Баго близ Янгона. Для разгона протестующих они использовали винтовочные гранаты, указывают ассоциация AAPP и местный новостной портал Myanmar Now.

Подавление протестов после военного переворота в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Незадолго до путча представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Лидер победившей на выборах Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Эти выступления жестко подавляются военными. 1 апреля Совбез ООН осудил насилие в отношении мирных демонстрантов в Мьянме. По данным правозащитной организации AAPP, в ходе подавления протестов в стране убито не менее 614 человек, почти 3 тысячи были задержаны. Среди убитых есть дети.

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