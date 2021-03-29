 Дипломаты из Мьянмы в Берлине присоединились к протестам против военной хунты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Дипломаты из Мьянмы в Берлине присоединились к протестам против военной хунты

В Мьянме приговорены к смертной казни 19 человек за убийство военного, 17 из них находятся в розыске. Близ Янгона убиты более 80 участников протестов.

Протесты в Мьянме

Протесты в Мьянме

Три из семи членов дипломатической миссии Мьянмы в Берлине присоединились к протестному движению против захватившей власть в этой стране военной хунты. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщила в интервью агентству AFP третий секретарь берлинского посольства Чав Кальяр. По ее словам, военный переворот в Мьянме привел ее в отчаяние, и она приняла решение о противостоянии хунте.

Дипломат сообщила, что заявила об этом вместе с двумя коллегами в Facebook в начале марта и неделю спустя все трое были уволены. Кроме того, у них отняли их паспорта и они не могут вернуться в свою страну, указала она далее. По данным Кальяр, в общей сложности к протестному движению присоединились около 20 дипломатов из Мьянмы, в том числе сотрудники посольств в Париже, Женеве и Вашингтоне.

Одним из открытых противников военной хунты является посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин. 7 апреля его не пустили в здание посольства его страны в Лондоне, дипломату пришлось провести ночь у дверей посольства в своем автомобиле. Здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Соединенного Королевства с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.

Смертные приговоры и новые убийства в Мьянме

Между тем в Мьянме приговорены к смертной казни 19 человек, признанные виновными в убийстве военного. 17 из них находятся в розыске, сообщил вечером 9 апреля близкий к военной хунте телеканал Myawaddy TV со ссылкой на заявление военных. Речь идет об инциденте, произошедшем в Янгоне 27 марта. По данным местных СМИ, осужденными являются мирные жители, протестовавшие против военного переворота. Этот день стал наиболее кровавым с начала акций протеста, тогда были убиты более 100 человек.

По данным Ассоциации содействия политическим заключенным (AAPP), силы безопасности Мьянмы убили вечером 8 апреля, а также 9 апреля в общей сложности 82 человека в городе Баго близ Янгона. Для разгона протестующих они использовали винтовочные гранаты, указывают ассоциация AAPP и местный новостной портал Myanmar Now.

Подавление протестов после военного переворота в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Незадолго до путча представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Лидер победившей на выборах Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Эти выступления жестко подавляются военными. 1 апреля Совбез ООН осудил насилие в отношении мирных демонстрантов в Мьянме. По данным правозащитной организации AAPP, в ходе подавления протестов в стране убито не менее 614 человек, почти 3 тысячи были задержаны. Среди убитых есть дети.

Смотрите также:

  • Военная техника в столице Мьянмы Нейпьидо

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Хунта устроила государственный переворот

    Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

  • Поднятая вверх рука с трехпалым салютом

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    По всей стране отключен интернет

    Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

  • Женщины в национальных костюмах на акции протеста в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"

    Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

  • Участники акции протеста
    Еще по теме

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В протестах участвуют разные социальные группы

    С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

  • Участник акции протеста в костюме Человека-паука

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протестующие проявляют креативность

    Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

  • Участницы протестов в бальных платьях

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями

    Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

  • Медики протестуют в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Медперсонал на переднем фронте

    Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

  • Сотрудницы полиции в штате Кая

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Сотрудницы полиции дистанцируются от военных

    Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Боевое оружие против демонстрантов

    В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

  • Монахи среди протестующих

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В числе протестующих - буддистские монахи

    К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

  • Люди на балконах держат флаги в поддержку демонстрантов

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка с балконов

    Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

  • Демонстрация в штате Шан

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протесты прокатились по всей стране

    Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

  • Акция солидарности с хунтой в столице

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка хунты

    Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 01:38

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу

 

Контекст

Кадыров, Путин и Мьянма: трудности перевода

Путин не увидел "фронды" в словах Кадырова, заявившего о готовности выступить против Кремля, если там поддержат власти Мьянмы. Так увидел ситуацию карикатурист Сергей Елкин.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы  

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)  

Также по теме

Myanmar | Protest in Yangon

Германия резко осудила действия военной хунты в Мьянме 29.03.2021

Правительство ФРГ призвало военную хунту в Мьняме немедленно прекратить насилие по отношению к мирному населению, освободить политзаключенных и восстановить демократические институты в стране.

Myanmar Mandalay | Proteste gegen Militärregierung

Главнокомандующие ВС 12 стран осудили насилие в Мьянме 28.03.2021

Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и защищает народ, говорится в заявлении 12 стран. Они осудили действия военной хунты в Мьянме, где около ста протестующих были застрелены за один день.

Myanmar Naypyitaw Proteste gegen Militärputsch

Совбез ООН осудил насилие в отношении протестующих в Мьянме 11.03.2021

Совет безопасности ООН обеспокоен давлением на медперсонал, гражданское общество и журналистов в Мьянме, где более месяца не утихают протесты против путчистов.

Реклама

Самые читаемые

Госдепартамент США объяснил политику Байдена в отношении России  

Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове?  

Без секрета всему свету: немцы обсуждают зарплату  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW