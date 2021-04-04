Посла Мьянмы не пустили в посольство его страны в Лондоне

Посла Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мина, который является открытым противником военной хунты, захватившей власть у него на родине, вечером в среду, 7 апреля, не пустили в здание посольства его страны в Лондоне. СМИ сообщили об инциденте в четверг, 8 апреля. Отмечается, что дипломату пришлось провести ночь у дверей посольства в своем автомобиле.

В интервью информагентству Reuters Чжо Зо Мин назвал произошедшее "своего рода переворотом, случившимся посреди Лондона". "От меня просто заперлись", - добавил он.

Сообщается, что здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Сам Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Соединенного Королевства с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.

Реакция правительства Британии на инцидент с послом Мьянмы

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 8 апреля написал на своей странице в соцсети Twitter, что британское правительство осуждает действия военного режима Мьянмы в Лондоне и ценит мужество Чжо Зо Мина.

"Соединенное Королевство продолжает призывать к окончанию путча, прекращению насилия и скорейшему восстановлению демократии", - добавил глава британской дипломатии.

Вскоре после инцидента у посольства Мьянмы начали собираться люди, протестующие против недопуска в здание посла, отмечает пресс-служба лондонской полиции. Между тем журналисты агентства dpa сообщают со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что в МИД Великобритании уже поступил официальный документ военного правительства Мьянмы об отзыве нынешнего посла.

В марте Чжо Зо Мин выступил против военной хунты, захватившей власть в Мьянме, и призвал путчистов освободить из-под домашнего ареста лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Подавление протестов после военного переворота в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Незадолго до путча представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Лидер победившей на выборах Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Эти выступления жестко подавляются военными. 1 апреля Совбез ООН осудил насилие в отношении мирных демонстрантов в Мьянме. По последним данным, в ходе подавления протестов против путча в стране убито по меньшей мере 550 человек, из которых 46 - дети.

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