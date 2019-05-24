 Die Welt узнала о планах Евросоюза создать ″мини-ВТО″ без США | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2019

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Европа

Die Welt узнала о планах Евросоюза создать "мини-ВТО" без США

Так как США препятствуют назначению судей Апелляционного органа ВТО, ЕС планирует создать вместе с рядом других стран альтернативый арбитражный суд, пишет Welt am Sonntag.

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), пишет газета Welt am Sonntag в воскресенье, 23 июня, со ссылкой на внутренние документы ЕС и правительства Германии. Из них следует, что комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и ее сотрудники обсуждают с рядом не входящих в ЕС стран возможности создания альтернативного арбитражного суда вне структур ВТО.

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В частности, Еврокомиссия уже ведет в этой связи переговоры с Канадой, поясняет Welt am Sonntag, отмечая, что в случае успеха разработанный договор станет примером для аналогичных соглашений с другими странами. Согласно проекту документа, который цитирует издание, урегулированием торгового спора должны будут заниматься три человека, которых гендиректор ВТО отберет из числа бывших членов Апелляционного органа организации.

Если Евросоюзу действительно удастся заключить такие договоры с рядом стран, это может привести к созданию отдельной организации, своего рода "мини-ВТО", отмечает Welt am Sonntag. Вместе с тем в проекте договора с Канадой несколько раз подчеркивается, что речь идет только о временном решении.

США препятствуют назначению новых судей Апелляционного органа ВТО

Опасения ЕС вызывает, в частности, то, что президент США Дональд Трамп ранее ввел штрафные пошлины на многие товары из стран-партнеров по ВТО. Кроме того, Вашингтон намерен не допустить, чтобы другие члены организации могли признать такие торговые барьеры незаконными. С этой целью США препятствуют назначению новых судей Апелляционного органа ВТО, в который должны входить семь человек. В настоящий момент он состоит только из трех судей, при этом срок полномочий двоих из них истекает в конце 2019 года. Орган имеет право принимать решения только если в его состав входят не менее трех человек.

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    Автор: Томас Кольман


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Ссылки в интернете

Welt am Sonntag: Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США усилит блокировку работы ВТО

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