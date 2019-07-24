 Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,3 млрд евро | Экономические новости из Германии | DW | 30.01.2020

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Экономика

Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,3 млрд евро

Столь крупные потери в 2019 году были вызваны запланированными затратами на реструктуризацию. Годом ранее доходы крупнейшего в ФРГ финансового конгломерата составили 341 млн евро.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне

Масштабная реструктуризация в Deutsche Bankобернулась этому крупнейшему в Германии финансовому институту в 2019 году убытками на сумму почти в 5,3 млрд евро. Об этом говорится в сообщении руководства банка, обнародованном в четверг, 30 января. Только в четвертом квартале минувшего года чистые убытки составили около 1,5 млрд евро. В сообщении подчеркивается, что эти потери произошли "исключительно из-за затрат на реструктуризацию".

Контекст

Ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором не смогло найти доказательств того, что Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег, пишет Süddeutsche Zeitung. (06.10.2016)

В Deutsche Bank отметили, что понесенные в 2019 году убытки в целом соответствуют прогнозам. Летом прошлого года финансовый концерн принял масштабную программу реформ с целью сделать Deutsche Bank более доходным и ориентированным на клиентов. "Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять", - заявил глава банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing) во Франкфурте-на-Майне.

По словам Зевинга, реструктуризация идет по плану, новая стратегия приносит плоды, и банк в некоторых сферах добился даже больших результатов, чем ожидалось. В 2018 год Deutsche Bank, после убытков на протяжении трех лет подряд, получил чистую прибыль в объеме 341 млн евро. В настоящее время в банке работают почти 88 тысяч человек - примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.

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    Автор: Илья Коваль


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