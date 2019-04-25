Deutsche Bank несет гигантские потери из-за реструктуризации

Крупнейший частный немецкий банк Deutsche Bank несет огромные потери из-за реструктуризации. Во втором квартале 2019 года убытки банка после уплаты налогов составили 3,1 млрд евро, сообщает пресс-служба Deutsche Bank в среду, 24 июля. При этом расходы на стратегическую реструктуризацию составили 3,4 млрд евро. Ранее эксперты Deutsche Bank прогнозировали потери во втором квартале на сумму 2,8 млрд евро, отмечает информагентство AFP.

"Мы уже сделали важные шаги, чтобы реализовать нашу стратегию и трансформировать Deutsche Bank", - заявил глава правления банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing). Он отметил, что во втором квартале была списана с баланса значительная часть расходов на реструктуризацию, и признал, что без этих расходов работа банка была бы более прибыльной.

Вместе с тем Зевинг заверил, что "в более стабильных сферах деятельности" Deutsche Bank выручка осталась на прежнем уровне или выросла. Согласно отчету, выручка во втором квартале составила 6,2 млрд евро, что на 6% меньше за аналогичный период 2018 года.

Deutsche Bank уволит 18 тысяч сотрудников

Ожидается, что программа реструктуризации Deutsche Bank обойдется в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. За это время планируется сократить в общей сложности около 18 тысяч рабочих мест, то есть примерно пятую часть всего персонала. За последние 12 месяцев уже были уволены 4600 человек, после чего число сотрудников финансового института составляет 90,9 тысячи человек.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Самое полезное банковское новшество Премьера Первый функционирующий банкомат изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон. Он был установлен 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона (на снимке). Но лишь после своего победного шествия в США банкоматы распространились и по всей Европе. По словам американского экономиста Пола Волкера, это единственное полезное банковское изобретение минувших десятилетий.

Самое полезное банковское новшество Без границ В 1970-е годы банкоматы в Европе становились все популярнее. К "кассирам из металла" быстро привыкли в ФРГ. Гораздо реже их можно было увидеть в Восточной Германии: на снимке - экспонат Музея ГДР в Радебойле.

Самое полезное банковское новшество Россия В СССР первые банкоматы появились в 1991 году в Москве. Два из них были установлены в московском Центре международной торговли. Но получить в нем можно было только дорожные чеки. Начиная с 1994 года в Москве действовали банкоматы, не только выдающие купюры, но и располагающие функцией приема наличных. На снимке: банкомат одного из московских банков в 1998 году.

Самое полезное банковское новшество В Иране Банкоматы преодолели не только политические границы, но и религиозные. В странах, живущих по строгим законам ислама, таких как Иран, круглосуточный доступ к наличным ценят не менее, чем на Западе, презираемом иранским режимом.

Самое полезное банковское новшество Многофункциональность Постепенно банкоматы приобретали новые способности. Сегодня кроме функций снятия денег и взноса наличных сегодня они позволяют осуществлять денежные переводы и другие операции. В этом банкомате, установленном в тюрьме во Флориде, можно даже внести залог за арестованного.

Самое полезное банковское новшество Монеты вместо банкнот А в таком банкомате (на снимке слева) можно разменять банкноты на монеты, уже упакованные в рулоны. Или, наоборот, обменять монеты на банкноты…

Самое полезное банковское новшество И еще одна функция… В 2010 году в Германии в эксплуатацию ввели банкоматы, способные перепрограммировать неисправные чипы банковских карточек. На снимке - один из первых экземпляров немецкого банка Postbank.

Самое полезное банковское новшество Не во все времена… Бесперебойная работа банкоматов для жителей Германии - нечто само собой разумеющееся. Чего нельзя сказать о странах, где экономический кризис в первую очередь проявляется в ограниченной выдаче денег. В июне 2015 года в имеющей высокую задолженность Греции после того, как банки были закрыты на неделю, с одной карточки можно были снять лишь до 60 евро в день.

Самое полезное банковское новшество Находка для преступников Вот уже несколько лет в Германии грабители взрывают банкоматы. Одна из возможных причин участившихся случаев разбоя: в криминальных кругах разнесся слух о том, что при взрыве деньги не подвергаются уничтожению с помощью несмываемой краски. На снимке - один из пострадавших банкоматов в Берлине.

Самое полезное банковское новшество Универсальный дроид В столице Хорватии Загребе деньги можно снимать в поистине космическом банкомате. Легендарный робот R2-D2 из "Звездных войн" снабжает наличными не только истинных фанатов галактических приключений, но и "рядовых" землян. Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман

