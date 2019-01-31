Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль

В 2018 году прибыль Deutsche Bank составила 341 млн евро. Таким образом, как сообщил крупнейший финансовый институт Германии в пятницу, 1 февраля, он впервые с 2014 года вышел в плюс. По итогам 2017-го, к примеру, его убытки составили 735 млн евро.

Итог 2018 года свидетельствует о том, что Deutsche Bank находится "на правильном пути", заявил председатель правления банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing). Эту должность Зевинг занимает менее десяти месяцев, напоминает агентство dpa. "В 2019 году мы продолжим снижать расходы и одновременно инвестировать в развитие. Таким образом мы существенно увеличим нашу прибыльность и в текущем году", - считает топ-менеджер. По его словам, акционеры банка получат дивиденды в размере 11 центов на акцию.

Сокращать затраты, инвестировать в рост

Снижение затрат, по словам Кристиана Зевинга, идет успешно. В нынешнем году ожидаемые расходы банка составят 21,8 млрд евро - на 1 млрд евро меньше, чем годом ранее. Deutsche Bank также планомерно сокращает штаты. До конца 2019 года число его сотрудников составит менее 90 тысяч человек.

Кризис в Deutsche Bank продолжается с 2015 года, когда финансовый институт понес рекордные убытки в 6,7 млрд евро. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро и был связан в первую очередь с высокими штрафами, наложенными на банк властями США. Потери 2017 года вызваны дополнительной налоговой нагрузкой, возникшей после реформы системы налогообложения в США.

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