 Детский дом для сонь-сирот (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.08.2020

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По Германии

Детский дом для сонь-сирот (фото)

Кто-то считает их грызунами-вредителями, кому-то сони мешают… спать. Поэтому их убивают или отлавливают, оставляя маленьких сонь без родителей.

Сони-полчки в мюнхенском центре Wildtierwaisen Schutz e.V.

Четыре сони на двух ладонях

Мюнхен • По-русски этих зверьков из семейства соневых, похожих на белок, называют сонями-полчками, а по-немецки "семисонями" (Siebenschläfer). Раньше в Германии считалось, что именно столько месяцев они проводят в зимней спячке, отсюда и "семерка" (Sieben- ) в названии, но на самом деле - спят несколько дольше, примерно с начала сентября до начала мая.

Сотрудница мюнхенского центра Wildtierwaisen Schutz e.V. Сабине Галленбергер (Sabine Gallenberger) кормит одну из подопечных сонь

Сотрудница мюнхенского центра Сабине Галленбергер и голодная соня

Как маленькие сони становятся сиротами

Летом они выводят свое потомство и ведут ночной образ жизни, за что и страдают, так как своим шуршанием на чердаках и крышах нарушают покой и мешают спать людям. Хотя эти животные находятся в Германии под охраной, взрослых сонь иногда убивают или отлавливают, чтобы выпустить "вредителей" где-то подальше. И в тех, и в других случаях крошечные сони остаются без родителей и обречены на гибель. Некоторым из них в этой беде все же везет - кто-то их обнаруживает, услышав писк, и передает под опеку специалистам из обществ по защите животных.

Пришло время подкрепиться

Пришло время подкрепиться

О чем просят защитники животных

Эти фотографии агентства dpa сделаны сейчас как раз в одном из таких центров Wildtierwaisen Schutz e.V. в Мюнхене - так сказать, детском доме для сонь-сирот и других маленьких зверенышей. Только сюда за последние недели поступило около четырех десятков крохотных сонь. Некоторых отдали на временное воспитание в домашних условиях добровольным помощникам, некоторых будут выкармливать и содержать здесь, чтобы по весне выпустить на свободу.

Маленькая соня - сытая и довольная

Маленькая соня - сытая и довольная

В свою очередь, граждан, которые непременно хотят избавиться от сонь-соседей в своих домах и куда-то их переселить, здешние сотрудники просят делать это сразу после пробуждения от спячки, то есть до появления потомства. Еще же лучше - просто оставить их в покое или даже специально подкармливать, чтобы они не шуршали сильно по ночам в поисках чего-нибудь вкусненького.

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    Автор: Ефим Шуман


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