Der Spiegel сообщил о передаче Ливаном Германии подозреваемого в крупной афере

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, власти Ливана передали Германии подозревамого по делу о крупном мошенничестве при строительстве ветровых парков. Скрывавшийся в Ливане 64-летний гражданин Германии был задержан сразу после прилета регулярным рейсом во Франкфурт-на-Майне, сообщило издание в воскресенье, 13 сентября.

Фиктивные проекты строительства ветропарков

Как указывается далее, в отношении него выданы два ордера на арест по подозрению в мошенничестве на профессиональной основе и в составе организованной группировки. По данному делу прокуратура в Оснабрюке еще в апреле задержала четырех подозреваемых из семьи предпринимателей в Эмсланде и их окружения, пишет Der Spiegel. У следствия имеются данные, свидетельствующие о том, что подозреваемые планировали завладеть суммой порядка 500 миллионов евро путем продажи фиктивных проектов строительства ветропарков.

При этом подозреваемые в возрасте от 23 до 65 лет использовали поддельные документы с целью убедить покупателей по всей Европе в высоких шансах на реализацию разработанных ими проектов в сфере ветряной энергетики.

Один из них был задержан в номере люкс одного из берлинских фешенебельных отелей. Экстрадированный из Ливана подозреваемый ранее работал финансым директором в занимавшейся мошенничеством фирме. В общей сложности по делу проходят семь фигурантов.

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