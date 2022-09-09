Москва все чаще пытается вербовать немцев, приезжающих в РФ

Спецслужбы РФ все активнее пытаются склонять немцев, приезжающих в Россию, к сотрудничеству в качестве информаторов, пишет еженедельник Der Spiegel со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции.

В последнее время участились случаи, когда российские спецслужбы пытаются завербовать граждан Германии, путешествующих в Россию, в качестве информаторов, сообщил в пятницу, 9 сентября, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний аналитический доклад Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

В документе указано, что мишенью служб РФ могут стать в особенности сотрудники дипломатических представительств Германии. Но и путешествующие в Россию с частными или деловыми поездками тоже находятся в зоне риска, считают в BfV. Ведомство прогнозирует, что в дальнейшем российские агенты будут "обрабатывать" граждан ФРГ, вероятно, куда "жестче и бесцеремоннее", чтобы склонить к сотрудничеству. При этом они могут использовать компрометирующие сведения или создавать ситуацию для оказания давления на человека, уточняет издание.

МИД ФРГ предостерегает планирующих визиты в РФ от использования соцсетей

Министерство иностранных дел ФРГ прямо предостерегает сограждан, планирующих визиты в Россию, от использования социальных сетей. "Критические высказывания о текущих политических событиях" могут быть "связаны с непредсказуемыми личными рисками", указали в МИДе. В Москве полиция уже проводила проверки, в ходе которых в мобильных телефонах лиц, заинтересовавших спецслужбы, изучались их высказывания в мессенджерах и соцсетях.

В июне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), давая оценку деятельности российских разведслужб в Германии, обратила внимание на то, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться".

Фезер предупредила, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей, "в принципе не защищены от прослушивания". Следует предположить, что иностранные спецслужбы "прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений", констатировала министр.

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