Первомайскую демонстрацию в Берлине прервали из-за беспорядков

В Берлине традиционная демонстрация в субботу, 1 мая, на которую вышли тысячи жителей города, была прервана поздним вечером из-за масштабных столкновений с полицией.
По плану организаторов мероприятия под названием "Революционная первомайская демонстрация", его участники должны были пройти маршем из района Нойкёлльн в соседний район Кройцберг. Однако на полпути, в районе улицы Зонненаллее, участники шествия начали закидывать следивших за порядком полицейских бутылками и камнями. Кроме того, вандалы выволокли на проезжую часть контейнеры с мусором и подожгли их. Силовики применили против хулиганов перечный газ и провели более сотни задержаний.
Полицейские пытаются устранить пиротехнику на демонстрации в Берлине
По данным полиции, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. Некоторые наблюдатели, однако, назвали акцию нынешнего года "самой масштабной первомайской демонстрацией последних лет". Ее участники в основном выступали с лозунгами против расизма, капитализма и завышенных цен на рынке аренды жилья.
Сообщается, что многие манифестанты получили травмы. Еще до начала беспорядков как минимум трое полицейских пострадали от брошенных из толпы петард, сообщает информагентство AFP.
Другие акции в Берлине 1 мая
Ранее в тот же день, 1 мая, в берлинском районе Груневальд, где находятся виллы многих состоятельных жителей города, около 10 тысяч человек устроили велопробег под лозунгом "Парализуем Груневальд полностью". Участники акции хотели таким способом привлечь внимание к проблеме высоких цен на рынке аренды жилья в столице Германии.
Участники велопробега против роста цен на аренду жилья
В первой половине дня в центре города, у Бранденбургских ворот, прошла также демонстрация профсоюзов под лозунгом "С солидарностью в будущее". В ней приняли участие около 300 человек.
Кроме того, несколько сот человек вышли 1 мая на улицы берлинского района Лихтенберг, чтобы выразить свое несогласие с правительственными мерами по борьбе с пандемией коронавируса.
На акциях в Берлине было задействовано около 5600 полицейских, в том числе из нескольких федеральных земель и федеральной полиции. Было подано не менее 60 заявлений о нарушениях, в основном они касались закона о защите от инфекционных болезней.
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Автор: Татьяна Вайнман, Хильке Фишер