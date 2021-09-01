Дело Theranos: как основательница стартапа в США оказалась аферисткой

Заманчивые обещания, которые американская предпринимательница Элизабет Холмс в итоге так и не смогла выполнить, привели к стремительному взлету и еще более резкому падению созданной ею биотехнологической компании Theranos.

Как рассказывала Холмс инвесторам на многочисленных презентациях, всего несколько капель крови достаточно, чтобы с помощью разработанного компанией прибора провести многочисленные анализы, выявлять гормональные отклонения, вирусные инфекции и раковые заболевания. Главная проблема: это устройство, которое Холмс назвала Edison, не действовало, но она годами скрывала правду от инвесторов и широкой публики.

Подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы

Судебный процесс по делу 37-летней Холмс начался 31 августа в калифорнийском Сан-Хосе с отбора присяжных. Ее обвиняют в злоупотреблении доверием инвесторов, врачей и пациентов. На скамье подсудимых находится также Рамеш Балвани, экс-гендиректор Theranos и бывший гражданский муж Холмс. В случае признания виновными обоим подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы.

Рамеш Балвани

Действовали ли предприниматели умышленно - один из главных вопросов, на который суду предстоит дать ответ. В центре внимания - также и расточительный образ жизни Холмс и Балвани. Поэтому сторона обвинения требует раскрыть на суде детали из их личной и, частично, интимной жизни. Речь идет об использовании частного самолета, дорогих шопинг-турах и частых остановках в роскошных элитных отелях.

Холмс обвела вокруг пальца множество влиятельных и богатых мужчин

В 2015 году Элизабет Холмс разоблачил журналист Wall Street Journal Джон Каррейру, к которому ранее обратился один из бывших сотрудников Theranos. До этого в течение 12 лет Холмс удавалось убеждать инвесторов и менеджеров в том, что анализатор Edison настолько эффективен и экономически выгоден, что позволит не только отказаться от обременительной сдачи крови из вены, но и от трудоемких и дорогих стандартных анализов в обычных лабораториях.

Холмс удалось договориться с американской сетью магазинов косметики и аптекарских товаров Walgreens, которая в 40 своих филиалах в Аризоне и Калифорнии предлагала этот сервис. В результате сотни тысяч пациентов могли получить неточные и, возможно, опасные для их здоровья и жизни результаты анализов.

Главный офис компании Theranos в Пало-Альто в Калифорнии

Элизабет Холмс удалось обвести вокруг пальца множество влиятельных и богатых мужчин. В наблюдательном совете Theranos состояли, среди прочих, Генри Киссинджер, экс-глава Госдепартамента Джордж Шульц, бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Среди инвесторов были такие гиганты американского бизнеса как Руперт Мердок, Тим Дрейпер и семья Уолтон, основавшая сеть гипермаркетов Walmart. Все они были очарованы харизмой бывшей студентки Стэнфордского университета, бросившей учебу вскоре после основания Theranos.

Ослепленные обещаниями и не вникая в подробности, они вложили в стартап более 700 миллионов долларов. На пике успеха в 2014 году оценочная стоимость Theranos составляла 9 миллиардов долларов. В 2015 году журнал Time включил Элизабет Холмс в число 100 самых влиятельных женщин планеты.

Элизабет Холмс не считает себя виновной

Для критиков, в том числе журналиста WSJ Джона Каррейру, было очевидно то, что многие не замечали или не хотели видеть: анализатор Edison был слишком просто устроен. Фактически он состоял из манипулятора и множества пипеток, размещенных рядами в корпусе прибора размером с почтовый ящик. С его помощью невозможно было проводить до 240 различных тестов, как было заявлено в техническом описании Edison. По этой причине Theranos, как выяснилось позже, стала в тайне использовать приборы других производителей.

Элизабет Холмс

Однако Холмс не подавала виду, что анализатор не работает должным образом. Публично она всегда заверяла, что находится на пути к большому прорыву и поэтому не может раскрывать множество подробностей. По ее ответам на вопросы о примитивном устройстве прибора было заметно, насколько мало Холмс разбиралась в технике. "Это выглядело как ответы школьницы на уроке химии, а не как высказывания амбициозного ученого, который работает в научной лаборатории и изобрел что-то новое", - пишет Джон Каррейру в книге "Bad Blood", посвященной его журналистскому расследованию скандала вокруг компании Theranos.

Холмс не считает себя виновной. С помощью лучших адвокатов США она до последнего оказывала давление на всех, кто дал показания против нее или ее компании. Многих свидетелей по делу Холмс назвала завистниками, при этом подчеркивая, что она по-прежнему верит в свои идеи. "Такое происходит, когда работаешь, чтобы изменить положение вещей. Сначала думают, что ты сошла с ума, потом с тобой борются, а потом ты вдруг изменяешь мир", - заявила Холмс в 2018 году в интервью телекомпании CNBC.

На процессе Холмс намерена предстать в роли жертвы экс-партнера

В ходе начавшегося судебного разбирательства Холмс и ее адвокаты тоже делают ставку на конфронтацию. За минувшие дни было радикально сокращено число претендентов в присяжные после того, как адвокаты пожаловались на то, что у большинства кандидатов сформировалось предвзятое мнение, поскольку они "получили множество информации о деле и подсудимой из непроцессуальных источников".

Холмс намерена активно защищаться в ходе процесса. На днях стало известно, что она решила разыграть в суде историю о том, что много лет была жертвой в отношениях с бывшим гражданским мужем и деловым партнером Рамешем Балвани. Холмс планирует привлечь эксперта, который расскажет в суде о ее психологической, эмоциональной и сексуальной эксплуатации со стороны Балвани. Как утверждает Холмс, Балвани контролировал ее и манипулировал ею. Эксперты сомневаются, что такая тактика возымеет успех.

Элизабет Холмс уже несколько раз в последние годы была втянута в разбирательства, связанные с компанией Theranos. Так, в 2018 году во избежание судебного процесса она договорилась с Комиссией США по ценным бумагам (CES) о выплате штрафа в размере 500 тысяч долларов и обязательстве в ближайшие 10 лет не входить в руководство акционерных компаний. Федеральное агентство обвиняло Холмс в том, что "на публичных презентациях продукции и встречах с инвесторами она делала множество ложных и вводящих в заблуждение заявлений".

Смягчающим обстоятельством на нынешнем процессе может стать то, что несколько недель назад Холмс родила ребенка. Независимо от того, было это запланировано или нет, многие считают случившееся обстоятельством в пользу подсудимой. "Это может вызвать симпатии присяжных", - считает эксперт по правовым вопросам телекомпании NBC News.

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