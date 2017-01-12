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Дело о "фейках": депутат Хельга Пирогова в розыске (04.08.2022)

В России с началом войны в Украине одно за другим заводятся уголовные дела по новым статьям о "фейках" относительно российской армии. В четверг, 4 августа, МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову, на которую такое дело завели. Полторы недели назад стало известно, что Пирогова покинула Россию. DW удалось связаться с ней еще до того, как депутата объявили в розыск.