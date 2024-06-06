Cтолкновение трамваев в Кемерове: один человек погиб

Общее число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове превысило 100 человек. Среди них - семь детей.

В результате столкновения двух трамваев в Кемерове утром в четверг, 6 июня, пострадали, по последним данным, более 100 человек. Один из них скончался в больнице, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов. Среди пострадавших - семь детей, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Между тем онлайн-издание "Росбалт" указывает, что трое госпитализированных были в тяжелом состоянии: "двоих отправили в реанимацию, одного - в операционную". Аналогичную информацию распространил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". "Из них (госпитализированных. - Ред.) трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи", - подчеркивают авторы.

Что известно о столкновении трамваев в Кемерове

По информации агентства ТАСС, столкновение трамваев произошло около 7.30 по местному времени (3.30 мск) на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста - одного из двух мостов через реку Томь. Второй мост частично закрыт из-за капитального ремонта, указано в сообщении. Трамваи двигались в попутном направлении и столкнулись возле остановки "Набережная".

Как указывает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", по факту ДТП Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Два трамвая - две модели

Как пишет Telegram-канал "Сибирский экспресс" , трамваи, попавшие в аварию в Кемерове, относятся к российской модели 71-619КТ и белорусской БКМ 60102. "Именно БКМ, судя по опубликованным видео, набрал очень большую скорость перед поворотом, после чего из него вылетели несколько человек. Затем он врезался в трамвай 71-619КТ", - уточняют авторы.

Официальная версия причин аварии на момент публикации неизвестна.

Telegram-канал "Сибирский экспресс" цитирует также аудиозапись, сделанную, как утверждается, одним из сотрудников трамвайного предприятия Кемерова и опубликованную в закрытом сообществе "Инцидент Кузбасс" в Telegram. Там говорится, что автор якобы наблюдал, как водительница трамвая заехала в канаву, поскольку у нее "не сработала первая группа тормозов", однако ее все равно отправили на маршрут.

Позже в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании опровергли эту информацию, говорится далее в посте. "Трамвай на линию выпущен исправным, один рейс на линии отработал. Трамвай 2021 года выпуска. За рулем находилась водитель, которая работает с октября 2023 года. За время своей работы зарекомендовала (себя. - Ред.) исключительно с положительной и ответственной стороны", - цитирует представителя компании агентство ТАСС .

Telehram-канал Shot пишет, что трамваем управляла 23-летняя Александра М. По данным канала, она сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. "Ее трамвай проходил полное ТО 2 июня. Сама машина была исправна, в ее книге не было каких-либо замечаний о состоянии. Первый рейс сегодняшнего дня прошел в штатном режиме. А во второй на склоне ее трамвай сильно разогнался, водитель не смогла затормозить", - рассказывают журналисты.