CNN: Путин может 9 мая объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию

Президент России Владимир Путин может 9 мая официально объявить войну Украине, что позволит ему провести всеобщую мобилизацию в России. Об этом во вторник, 3 мая, сообщила американская медиакомпания CNN со ссылкой на оценки западных политиков и экспертов. "Я не удивлюсь, хотя у меня и нет точной информации об этом, что он, вероятно, собирается объявить в этот майский день: "Мы сейчас воюем с нацистами со всего мира, и нам нужно провести массовую мобилизацию среди россиян", - цитирует CNN министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Формальное объявление войны позволит Путину мобилизовать резервы, чтобы пополнить армию на фоне массовых потерь личного состава в Украине. С начала военной агрессии, по оценкам западных и украинских чиновников, погибли от 10 до 20 тысяч военнослужащих. С 24 февраля Минобороны РФ всего дважды обнародовало данные о собственных потерях. В последний раз - 25 марта - оно сообщило о гибели 1351 российского военнослужащего.

Официальное объявление войны 9 мая может усилить поддержку россиянами вторжения в Украину, отмечает CNN. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил о веских основаниях полагать, "что русские сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в пропагандистских целях.

Аннексия востока Украины

По мнению CNN, другим вариантом использования 9 мая в пропагандистских целях может стать объявление о присоединении к России захваченных ею территорий на востоке Украины. Об этом ранее заявлял постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер. В социальных сетях курсировала информация о том, что Путин поставил российским военным задачу к 7 мая выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом в захваченном Херсоне возможно проведение псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики" ("ХНР"). А 14 и 15 мая в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках" не исключены "референдумы" о вхождении их в состав России.

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