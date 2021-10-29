Что стало с традиционными часами с кукушкой (фото)

Шонах • Шварцвальд - родина часов с кукушкой. Здесь их начали изготавливать еще в XVIII веке. Только спустя 100 лет часы приобрели привычный дизайн - украшенный растениями и животными деревянный домик и гирьки в виде шишек.

Сейчас традиционные часы с кукушкой производят только восемь фирм в регионе Шварцвальд. Их цена может доходить до нескольких тысяч евро.

Из-за пандемии продажи часов с кукушкой резко упали. Сейчас в Шварцвальд приезжает намного меньше иностранных туристов, а экспорт во многие страны приостановился. При этом в Германии стал популярнее внутренний туризм, поэтому для немецких путешественников в Шварцвальде стали изготавливать часы с кукушкой с современным дизайном.

Самые большие в мире часы с кукушкой за пределами Шварцвальда находятся здесь.

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