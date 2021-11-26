Что известно о массовых захоронениях в Донбассе, о которых говорит СК РФ

Буквально на следующий день после заявления президента России Владимира Путина о том, что "происходящее в Донбассе" - это "геноцид", Следственный комитет (СК) России обнародовал сообщение об уголовном деле в связи с найденными на подконтрольной пророссийским сепаратистам территории Донбасса "массовыми захоронениями гражданских лиц". Сообщение содержит прямые обвинения в адрес украинских военных. Речь там и о "гибели и ранении тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп", и об "умысле на уничтожение жителей Донбасса", и подчеркнутая информация о "телах женщин разного возраста" среди якобы найденных и эксгумированных останков "не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

Противоречивые данные СК РФ

Почему могилы были найдены на территории, не подконтрольной Украине, и как СК пришел к выводу о том, что все они были мирными жителями и жертвами обстрелов именно со стороны украинских военных, из сообщения не ясно. Игнорируется в нем и тот факт, что на протяжении всего конфликта в Донбассе обстрелы и нарушения перемирия наблюдаются с обеих сторон, что четко фиксируют в своих ежедневных отчетах наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Большинство упомянутых в сообщении СК населенных пунктов, где якобы были найдены захоронения, находятся на территории, подконтрольной самопровозглашенной "Луганской народной республике" ("ЛНР"), один - "Донецкой народной республике" ("ДНР").

Сообщение СК РФ о массовых захоронениях в Донбассе появилось на следующий день после заявления Владимира Путина о "геноциде"

Это первое упоминание о найденных в Донбассе массовых захоронениях со стороны официальных российских органов. Ранее СК уже открывал уголовное дело в связи с гибелью в результате обстрела (якобы со стороны украинских военных) ребенка и его бабушки в 2021 году. А в 2015 году СК заводил дела в отношении тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и ряда других должностных лиц в связи с "обстрелами жилых районов Донбасса, в результате которых регулярно гибнут местные жители". Но именно о массовых захоронениях в Донбассе в Москве официально заявляют впервые.

СК РФ заговорил о захоронениях спустя месяцы после "находки"

Примечательно, что сама информация о захоронениях не нова. Пророссийские сепаратисты Донбасса еще осенью 2021 года заговорили о захоронениях, очевидно, тех же, о которых сейчас сообщил СК РФ. По крайней мере, речь шла о тех же населенных пунктах. Кроме того, в сообщении СК прямо говорится, что "5 стихийных массовых захоронений" были обнаружены в "августе-октябре 2021 года".

Сепаратисты в начале ноября 2021 года заявили об эксгумации тел сотен людей из нескольких массовых захоронений как в Донецкой, так и в Луганской областях. В смерти людей в "ДНР" и "ЛНР" обвинили украинских военных - о массовых захоронениях тогда сообщила "Рабочая группа по поиску жертв украинской агрессии". По данным сепаратистов, все люди, чьи останки были найдены, погибли в первые месяцы конфликта в Донбассе, а именно "летом- осенью 2014 года". Распространенные тогда "ДНР" и "ЛНР" цифры не совпадают с теми, которые приводит сейчас СК РФ. Сепаратисты в Донецке и Луганске говорили о найденных останках 47 и 267 человек соответственно.

А уже в феврале 2022-го - за несколько дней до сообщения СК РФ - с заявлениями о местах массового захоронения на территории Донецкой области выступил "глава ДНР" Денис Пушилин. Всего на подконтрольной донецким сепаратистам территории, по его словам, были "обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии".

"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил о "местах массового захоронения" в Донбассе за несколько дней до сообщения СК РФ

Гармаш: в общих могилах людей закапывали "оккупационные власти"

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе от Украины Сергей Гармаш еще в ноябре 2021 года обратил внимание на организованный характер информационной кампании сепаратистов, связанной с массовыми захоронениями, с обязательным упоминанием о том, что все найденные погибшие - "жертвы украинской агрессии". "Действительно, спустя 7-6 лет после тех трагических событий, когда на Донбассе велись активные военные действия, в ОРДЛО (на подконтрольной сепаратистам территории. - Ред.) наконец-то начали работу по вскрытию массовых захоронений и идентификации останков в них, то есть работу по розыску пропавших без вести", - обратил он внимание на своей страничке в Facebook. "Более того, это именно оккупационные "власти", а не ВСУ, закапывали людей, погибших на контролируемой ими территории, в общих могилах, даже не идентифицируя их личности", - написал Гармаш.

Для подкрепления своих слов он приводит сообщение с информационного ресурса луганских сепаратистов "Луганский информационный центр", датированное 8 октября 2021 года. В нем упоминается, что в июле-августе 2014 года "было принято решение о временном захоронении погибших на территории областного психоневрологического диспансера около поселка Видное на юго-востоке Луганска". Этот поселок - среди упомянутых в нынешнем сообщении СК РФ.

Сообщение о раскопках захоронения в Луганске на сепаратистском ресурсе "ЛИЦ"

Не первые сообщения о массовых захоронениях

В целом же сообщения о массовых захоронениях в Донбассе появляются не впервые, причем не только со стороны пророссийских сепаратистов. Еще осенью 2014 года в самопровозглашенной "ДНР" говорили о трех необозначенных могилах неподалеку от Макеевки Донецкой области. Тогда же в провластных российских СМИ писали о том, что найденные убитые - якобы жертвы украинской Нацгвардии. Сообщения о числе найденных тел были противоречивы. Осмотревшие захоронения наблюдатели ОБСЕ говорили тогда о четырех увиденных телах и могильной насыпи с табличкой с именами пяти человек. Сепаратисты заявляли о якобы 40 убитых.

Подобные сообщения в тот же период звучали и со стороны украинских властей. В сентябре 2014 года в Киеве заявляли о якобы найденных массовых захоронениях на территории Славянска Донецкой области, который в начале вооруженного конфликта несколько месяцев находился под контролем пророссийских сепаратистов, а с июля 2014 года снова контролируется украинской властью. В Киеве тогда говорили о том, что в могилах были тела людей, вероятно погибших именно в период сепаратистского контроля над городом. А в 2018 году украинская полиция сообщила, что установила имена трех боевиков, причастных к убийству четырех людей из найденных тогда захоронений.

В 2016 году украинская полиция в Донецкой области заявляла о найденном захоронении с останками 18 человек на подконтрольной Украине территории на границе Луганской и Донецкой областей, где в 2014 году шли активные боевые действия. На найденной в могиле одежде имелись "нашивки незаконных вооруженных формирований", сообщали тогда в полиции. Так в Украине называют пророссийских сепаратистов.

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