 Член ″Яблока″ потребовал проверить слова сотрудника МИД РФ на ″оправдание терроризма″ | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

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Россия

Член "Яблока" потребовал проверить слова сотрудника МИД РФ на "оправдание терроризма"

Тимофей Безуглый обратился в прокуратуру в связи со словами сотрудника МИД РФ Кабулова, который, как передал "Интерфакс", говорил о "позитивной роли" талибов.

Делегация террористического движения в Москве

Делегация террористического движения в Москве

Член челябинского отделения партии "Яблоко" Тимофей Безуглый направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить на предмет "оправдания терроризма" высказывания спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова. О подаче заявления политик сообщил в среду, 21 июля.

Как передало агентство "Интерфакс", Кабулов 20 июля на площадке дискуссионного клуба "Валдай" выступил с утверждением о "позитивной роли", которую якобы играют члены террористического движения "Талибан", когда "берут контроль над уездами" на севере Афганистана

Тимофей Безуглый: Законодательство используется в политических целях

Член "Яблока" объяснил, почему решил в этой связи обратиться в прокуратуру.

 

"Актуальное законодательство об экстремизме зачастую используется в политических целях. Людей лишают свободы по сфабрикованным уголовным делам. Суды приговаривают журналистов, политиков и активистов к неподъемным для них штрафам или ограничению пассивного избирательного права", - цитирует Безуглого издание "МБХ медиа".

"Одновременно с этим высшие чиновники принимают делегации из запрещенных на территории РФ организаций", - добавил он.

Глава МИД РФ: Россия пока не будет принимать никаких мер

Глава делегации запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" - Шахабуддин Делавар - 9 июля дал пресс-конференцию в Москве. В ходе нее он заявил, что группировка настаивает на обмене пленными с Кабулом. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 июля в свою очередь заявил, что Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не оказывает влияния на ситуацию на территории союзников Москвы.

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