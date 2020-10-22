Число долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Несмотря на пандемию, число долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 миллионов. Этот показатель возрос на 6,3 процента до 20,8 млн человек, сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini, опубликованном во вторник, 29 июня. Совокупное состояние богатейших людей планеты за прошлый год увеличилось на 7,6 процента до рекордного показателя в почти 80 трлн долларов США, что связано, прежде всего, с бумом на рынках ценных бумаг.

Германия - на третьем месте по числу миллионеров

Больше всего людей с состоянием не менее одного миллиона долларов в США. За ними следуют Япония, Германия и Китай. В общей сложности в этих странах проживают почти 63 процента всех миллионеров в мире, говорится в готовящемся ежегодно отчете World Wealth Report.

Только в Германии клуб миллионеров увеличился на 69,1 тысячи человек (4,7 процента) до 1,535 млн человек, а их общее состояние возросло на 6,8 процента до 5,85 трлн долларов. Состояние 6,575 млн миллионеров в США выросло на 12,3 процента.

Базирующаяся в Париже международная консалтинговая компания Capgemini учитывает в своем исследовании акции, твердопроцентные ценные бумаги, альтернативные инвестиции, наличные деньги и недвижимость, которая не используется для собственного проживания.

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