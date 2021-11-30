 Число безработных в ФРГ снижается - несмотря на пандемию | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2021

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Германия

Число безработных в ФРГ снижается - несмотря на пандемию

Рынок труда в ФРГ еще не отреагировал на обострение ситуации в борьбе с COVID-19. Оно в небольшом масштабе коснулось области неполной занятости. К середине ноября в ФРГ насчитывалось 2,3 млн безработных.

Центр занятости молодежи в Ганновере

Центр занятости молодежи

Число безработных в Германии в ноябре снизилось по сравнению с октябрем на 60 тыс. человек и достигло 2 317 000. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 30 ноября, данные Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA), штаб-квартира которого находится в Нюрнберге. При этом по сравнению с ноябрем 2020 года снижение составило 382 тыс.

Уровень безработицы опустился на 0,1 процентного пункта - до 5,1 процента (в октябре - 5,2 процента), что на 0,8 процентного пункта ниже, чем в ноябре 2020 года.

Как уточняет агентство dpa, при составлении ноябрьской статистики BA учитывало данные, полученные до 11 ноября. Таким образом, четвертая волна пандемии COVID-19 практически не оказала влияния на рынок труда.

"Последствия тревожной ситуации с коронавирусом пока едва заметны"

Продолжается восстановление, зафиксированное в несколько предыдущих месяцев. "Последствия текущей, вызывающей тревогу ситуации с коронавирусом в Германии пока едва заметны", - сказал председатель правления агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele).

Нынешние обстоятельства - пока в небольшом масштабе - нашли отражение лишь в области неполной занятости. В период с 1 по 24 ноября поступило порядка 104 000 новых уведомлений о ней. Это на 10 тыс. больше, чем BA зафиксировало в октябре. Прирост затронул, главным образом, обрабатывающую промышленность, которая столкнулась с дефицитом комплектующих и материалов из-за пандемии, а также гостиничный и ресторанный бизнес. При этом выплаты от агентства в связи с переводом на неполную занятость получали 751 тыс. человек. В апреле 2020 года - на пике - этот показатель составлял чуть менее 6 миллионов.

Дефицит комплектующих и сырья

Накануне мюнхенский институт экономических исследований ifo сообщил, что 74,4 процента опрошенных в ноябре компаний жаловались на дефицит промежуточных продуктов и сырья, а также на проблемы с их закупкой. Это на четыре процентных пункта больше, чем в октябре.

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    Первая ассоциация при упоминании об этом нижнесаксонском городе - автомобилестроительный концерн Volkswagen, штаб-квартира и центральный завод которого расположены здесь. Отличительные черты Вольфсбурга - это также прекрасная инфраструктура, живописные лесопарки, насыщенная культурная жизн и доступное жилье. На одну вакансию здесь претендуют примерно два безработных (1,98).

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  • Мюнхен

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    Мюнхен - 8-е место

    Баварская столица - третий по величине город в Германии и второй по значимости финансовый центр в стране. Мюнхен также входит в число населенных пунктов с наиболее динамично развивающейся экономикой, не говоря о том, что он прочно обосновался в верхних строчках рейтингов городов мира по уровню качества жизни. На одно рабочее место тут приходится 2,13 безработных.

  • Карлсруэ

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Карлсруэ - 9-е место

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    Автор: Наталия Королева


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