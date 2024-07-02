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Четверо погибших в результате антитурецких протестов в Сирии

Олег Соколенко
2 июля 2024 г.

Не менее четырех человек погибли в ходе антитурецких протестов в северо-западной части Сирии. Поводом для них стал антисирийский погром в Турции, где беженца из Сирии обвинили в изнасиловании ребенка.

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Антисирийский погром в Кайсери 30 июня
Антисирийский погром в Кайсери 30 июняФото: DHA

Не менее четырех человек погибли, 20 получили ранения в результате антитурецких протестов в северо-западной части Сирии, которую контролирует армия Турции. Об этом сообщил вечером в понедельник, 1 июля, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным этой организации, в протестах приняли участие сотни человек, некоторые из них были вооружены. Протестующие срывали турецкие флаги. В городах Африн и Джерабулус произошли столкновения между демонстрантами и турецкими солдатами, что и привело к гибели людей.

Один из протестующих в сирийском городе Аазаз заявил корреспонденту агентства AFP, что проявляет таким образом солидарность "со своими сирийскими братьями в Турции", которые "бегут от (правителя Сирии. - Ред.Башара Асада только для того, чтобы столкнуться с притеснениями в Турции".

В Турции прошли антисирийские погромы

Накануне, 30 июня, в городе Кайсери в центре Турции прошел антисирийский погром - толпа местных жителей вечером поджигала магазины и автомобили, принадлежащие беженцам из Сирии. При этом погромщики скандировали: "Нам больше не нужны сирийцы, нам больше не нужны иностранцы!". В результате было арестовано 67 человек. Ранения получили 14 полицейских и один пожарный, сообщили местные власти.

Поводом стал арест 26-летнего сирийца по обвинению в сексуальном насилии по отношению к семилетней девочке - как выяснилось позже, его племянницы, тоже из сирийской семьи. Начальник местной полиции пообещал протестующим, что к преступнику будут применены "все законные меры, включая депортацию". Министр внутренних дел Турции Али Ерликая добавил, что девочка и ее семья взяты под защиту турецким государством.

При этом и Ерликая, и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган осудили вспышку насилия в Кайсери. Эрдоган подчеркнул, что поджигать дома и машины недопустимо.

С момента начала гражданской войны в Сирии, Турция приняла около 3,2 миллиона беженцев из этой страны.

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