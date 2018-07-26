CAS отклонил апелляции российских легкоатлеток и велогонщицы

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции российских легкоатлеток Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой, а также велогонщицы Екатерины Гниденко, ранее лишенных результатов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил. В апелляциях спортсменки не смогли достаточным образом доказать свою правоту, решение Международного олимпийского комитета (МОК) остается в силе, заявила пресс-служба суда в четверг, 26 июля.

Адвокат Артем Пацев сообщил, что россиянки не будут опротестовывать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. "Апелляции на решение CAS могли бы быть поданы, если во время судебного заседания были допущены какие-то процедурные нарушения. Поэтому опротестовывать решения Спортивного арбитражного суда в федеральном суде не имеет никакого смысла", - пояснил Пацев.

Три вторых и одно восьмое место

Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине (в прыжках в длину и тройных прыжках), Мария Авакумова - одного "серебра" тех же Игр (в метании копья). Екатерина Гниденко лишена 8-го места Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Такие решения принял МОК в декабре 2016 года и в январе 2017-го по итогам перепроверок допинг-проб. В анализах легоатлеток обнаружено запрещенное вещество туринабол, в пробе велогонщицы - анаболические стероиды.

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