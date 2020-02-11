Бывшая секретарша концлагеря Штутгоф не явилась на суд

Судебный процесс над бывшей секретаршей нацистского концлагеря Штутгоф начался в четверг, 30 сентября 2021 года на севере Германии. Заседание однако было прервано, так как женщина в суд не явилась. Суд выдал ордер на ее арест, сообщил председательствующий судья Доминик Гросс (Dominik Groß).

Прокуратура немецкого города Ицехо обвиняет подсудимую Ирмгард Ф. (Irmgard F.) в соучастии в массовых убийствах, а точнее - в убийстве более чем 11 тысяч заключенных лагеря - путем оказания помощи непосредственным исполнителям преступлений. В период с июня 1943 по апрель 1945 года обвиняемая работала в качестве секретаря у коменданта лагеря Хоппе.

Ранее Ирмгард Ф. уже выступала на другом судебном процессе над нацистскими преступниками, но в качестве свидетеля. Она признавала, что комендант Хоппе ежедневно надиктовывал ей тексты приказов и прочих документов, но подчеркивала, что ничего не знала о творящихся в непосредственной близости от ее рабочего места массовых убийствах.

Комендатура концлагеря Штутгоф

Суды над нацистскими преступниками запоздали

До самого начала суда в Ицехо было неясно, сможет ли подсудимая вообще принимать в нем участие - Ирмгард Ф. сейчас 96 лет. Суд сильно запоздал, говорят многие, в том числе и те, кто сам стал свидетелем ужасов Холокоста. Так считает, например, и Абба Наор (Abba Naor), который в 16-летнем возрасте был депортирован из Каунаса, где жила его семья, в концлагерь Штутгоф. "Нас не водили в канцелярию концлагеря, и я не видел, как работала секретарь, - говорит Наор. - Но если она совершила преступление, почему ее не судили раньше?". Поэтому Наор, живущий сейчас в Израиле, отказался стать истцом на процессе над Ирмгард Ф. И вообще, говорит он, "жить с мыслью о том, что ты совершил такое преступление перед людьми, иногда тяжелее, чем отправиться в тюрьму". Пожилую женщину надо уже оставить в покое, считает Наор.

Но так думают не многие пережившие Холокост. Об этом DW рассказывает адвокат Онур Езата (Onur Özata), представляющий на суде сразу нескольких истцов. Решение участвовать в суде ведь принимается, как правило, не из чувства мести, отмечает он: большинству важно оказаться в зале суда и рассказать потомкам о пережитом. По словам адвоката, свидетели Холокоста часто говорят ему: "Мы просто не хотим, чтобы об этих жертвах забыли".

Абба Наор

Что думает адвокат Ирмгард Ф.

Суды над нацистскими преступниками - пусть и запоздавшие - считает правильными и адвокат подсудимой. По словам Вольфа Молькентина (Wolf Molkentin), "нет смысла сожалеть об упущенном времени, о том, что многие палачи ушли от ответственности - и при этом тут же заявлять, что нынешние процессы уже устраивать не стоит".

По словам адвоката, он не собирается подвергать сомнениям высказывания свидетелей на процессе: "Наоборот, мне крайне важно создать достойные рамки для увековечивания и расследования основных преступлений".

Вольф Молькентин

Суды над нацистскими преступниками продолжатся

Начавшийся суд над Ирмгард Ф. - далеко не единственный процесс такого рода в современной Германии. В июле 2020 года в Гамбурге был осужден бывший охранник Штутгофа Бруно Д. (Bruno D.), которому на момент вынесения приговора было 93 года. И уже тогда звучал вопрос: почему эсэсовского охранника судят только сейчас?

Дело в том, что до широко известного дела нацистского преступника Ивана Демьянюка в Германии нужно было обязательно доказать личное участие подсудимых в конкретных преступлениях. Что по понятным причинам непросто: свидетелей осталось мало, это тоже люди преклонного возраста, после войны прошло несколько десятилетий... Но обвинение Демьянюка прокуратура ФРГ построила на том, что Собибор, где он служил охранником, был лагерем смерти, а значит, каждый охранник, каждый надзиратель был причастен к уничтожению его узников. Исходя из этого судебного прецедента позже был осужден, в частности, "бухгалтер Освенцима" Оскар Грёнинг (Oskar Gröning) в 2015 году. Потом очередь дошла до Бруно Д., и вот теперь - до Ирмгард Ф.

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