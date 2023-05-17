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"Дворец Путина" в Геленджике
"Дворец Путина" под ГеленджикомФото: Navalny Life/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Business Insider опубликовал схемы "бункера Путина"

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

По сообщению издания The Business Insider, схемы "дворца Путина" находились в свободном доступе в сети как минимум с 2016 года. На них видно, что под зданием находятся укрепленные помещения и тоннели.

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Издание Business Insider в среду, 17 мая, обнародовало схемы и чертежи так называемого "дворца Путина" под Геленджиком, на которых видно, что под этим зданием находятся укрепленные помещения. По словам журналистов, документы находились в свободном доступе в сети как минимум с 2016 года. Они были выложены на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера выполненной работы. Объект назван в них пансионатом.

На чертежах видно, что, помимо наземной части, под дворцом запроектированы и подземные этажи, где находятся укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.

Два отдельных туннеля шириной 6 метров и длиной 40 и 60 метров окружены 40-сантимеровым слоем бетона и, по оценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы. Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный, - непосредственно на берег Черного моря. Он оснащен траволатором (движущейся дорожкой без ступеней. - Ред.). К нижнему выходу подходит асфальтированная дорога.

Хорошо укрепленный бункер

"В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать", - прокомментировал чертежи инженер-строитель Тадеуш Габрышевский.

Сведения о роскошном поместье под Геленджиком были опубликованы в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. Расследователи утверждают, что поместье и дворец на мысе Идокопас были построены для Путина, причем только строительство и реконструкция "дворца" оцениваются в 100 млрд рублей.

После выхода фильма Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом здании, в расследовании нет, но из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение президента. Владельцем здания назвал себя друг Путина, бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как утверждает команда Навального, из документов о собственности не следует, что владелец здания действительно Ротенберг или его структуры.

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Почему "дворцом для Путина" так заинтересовались в ФРГ

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