 Бундесрат одобрил реформу избирательного законодательства | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2020

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Германия

Бундесрат одобрил реформу избирательного законодательства

Изменения призваны остановить рост состава немецкого парламента. В нынешнем созыве в бундестаге 709 депутатов, хотя по закону должно быть 598.

Германский бундестаг

Германский бундестаг

Бундесрат в пятницу, 6 ноября, одобрил реформу избирательного законодательства, целью которой является остановить постоянный рост числа депутатов бундестага. Нынешний бундестаг состоит из 709 парламентариев, хотя согласно закону, должен включать 598 членов. Согласно поправкам в законы, которые немецкий парламент принял в начале октября, добиться этого планируется путем сокращения числа "мандатов на переуступку мест в парламенте". Кроме того, с 2024 года сократится число избирательных округов с 299 до 280.

Более крупная реформа избирательного законодательства, в том числе и дальнейшее сокращение избирательных округов, по решению нынешней правящей коалиции, должна быть проведена к выборам 2025 года. Для этого будет создана соответствующая комиссия, которая должна представить предложения по реформе к 30 июня 2023 года.

К изменению распределения мест в бундестаге приводит наличие  "мандатов на переуступку мест в парламенте" (Überhangmandat). Половина из 598 мест в бундестаге распределяется по голосам избирателей, отданным за конкретных людей - прямых кандидатов, а вторая половина - по голосам избирателей, отданным за партийные списки. Регулярно случается, что партии могут провести больше конкретных кандидатов в парламент, чем получить мест по партийным спискам. В таком случае количество мест в бундестаге увеличивается, и другие партии получают дополнительные места (Ausgleichsmandat) в качестве компенсации. 

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    Автор: Александра Елкина


 

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