Осторожно! Брутальные фотографии животных

Сочный стейк на ужин. Модная куртка из кожи. А какой ценой удовлетворяются наши потребительские запросы? Выставка в Берлине показывает, что происходит за кулисами производства.
Масштабы нашего потребления уже давно превосходят рамки разумного. Но вместо того, чтобы искать альтернативы, мы своим молчанием даем согласие на промышленное содержание животных и их использование в культурно-зрелищных целях. Сочный стейк на ужин - любой ценой. Новое изделие из кожи - по последней моде. Шоу с животными - главное, что весело. Открывшаяся 10 марта в Берлиневыставка "Hidden - Tiere im Anthropozän" рассказывает, а, вернее, показывает cкрытые от наших глаз истории животных.
"Это брутальные фотографии, которые показывают условия содержания животных, - признается Катарина Муратиди (Katharina Mouratidi), куратор выставки. - Но многим снимкам удается вызвать эмпатию у посетителя, задеть его за живое. Мы понимаем, что это ужасно, но ситуацию еще можно изменить". Работы 20 фотографов можно увидеть на экспозиции в немецкой столице. Еще больше работ, посвященных условиям содержания животных и их страданиям, - в книге к ней: 40 фотографов, 320 страниц.
Трагедии животных глазами фотографов
"Самая сильная фотография? - задумывается куратор выставки. - На меня они производят впечатление все вместе. У каждой, конечно, есть своя история, но какую-то одну фотографию для себя я не могу выделить". И, действительно, выделить какую-то одну работу сложно. Среди них фотографии таких известных мастеров, как немецкого фотографа Бритты Яшински (Britta Jaschinski), испанского фотографа Даниэля Белтра (Daniel Beltrá). Книга рассказывает о закулисной стороне животноводства и индустрии развлечений в глобальном масштабе. На выставке в Берлине - в европейском контексте.
"Когда я начала работать над экспозицией, я на самом деле знала не так много о содержании животных в Европе, о правовой базе, о том, в каких условиях им приходится жить. Мои представления были такими же, как и у любого из нас. Мы знаем, что там не все в порядке, но этим наш интерес и ограничивается. На самом деле каждый человек может внести вклад, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - уверена куратор выставки.
Что она лично изменила в своем потребительском поведении? "Вы действительно хотите это знать? - спрашивает Катарина Муратиди. - Летом я взяла в руки эту книгу и начала готовить выставку. И я сразу стала веганом". Организаторы выставки и авторы фотографий хотят привлечь внимание общественности. Пройти мимо таких фотографий и остаться безразличным просто невозможно. Выставка работает до 24 мая.
Смотрите также:
Чтобы спасти диких животных от вымирания, а плодородные почвы от эрозии, нужно есть меньше мяса и больше растительной пищи, говорится в исследовании ООН.
Натуральный мех в Германии не запрещен. Но шуба на улице и в обществе вызывает много споров. Стоит как следует подумать, прежде чем ее надеть.
Во многих странах Европы запрещено показывать в цирке дрессированных диких зверей. В Германии пока такого запрета нет.
Число вегетарианцев в Германии растет, и все меньше немцев едят колбасу и сосиски. Но в пересчете на душу населения в ФРГ потребляют в два раза больше мяса, чем в среднем в мире.
В Германии насчитывается около 30 тысяч ветеринарных врачей. Лишь немногие из них специализируются на таких пациентах - обитателях аквариумов и прудов.
Немецкий суд решал 13 июня судьбу самцов курицы. Защитники животных в Германии добиваются запрета на убийство петушков на птицефермах. Пока победили экономические интересы.