Осторожно! Брутальные фотографии животных

Масштабы нашего потребления уже давно превосходят рамки разумного. Но вместо того, чтобы искать альтернативы, мы своим молчанием даем согласие на промышленное содержание животных и их использование в культурно-зрелищных целях. Сочный стейк на ужин - любой ценой. Новое изделие из кожи - по последней моде. Шоу с животными - главное, что весело. Открывшаяся 10 марта в Берлиневыставка "Hidden - Tiere im Anthropozän" рассказывает, а, вернее, показывает cкрытые от наших глаз истории животных.

Брутальные фотографии - скрытые истории

"Это брутальные фотографии, которые показывают условия содержания животных, - признается Катарина Муратиди (Katharina Mouratidi), куратор выставки. - Но многим снимкам удается вызвать эмпатию у посетителя, задеть его за живое. Мы понимаем, что это ужасно, но ситуацию еще можно изменить". Работы 20 фотографов можно увидеть на экспозиции в немецкой столице. Еще больше работ, посвященных условиям содержания животных и их страданиям, - в книге к ней: 40 фотографов, 320 страниц.

Трагедии животных глазами фотографов

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Джо-Энн Макартур (Jo-Anne McArthur)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Айтор Гармендиа (Aitor Garmendia)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Айтор Гармендиа (Aitor Garmendia)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Бритта Яшински (Britta Jaschinski)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Эндрю Сковрон (Andrew Skowron)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Карлота Сеорса (Carlota Saorsa)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Ян ван Ийкен (Jan van Ijken/Precious Animals)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Конрад Лозински (Konrad Lozinski)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Cелене Маньелиа (Selene Magnolia)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Луис Тато (Luis Tato)

Трагедии животных глазами фотографов Автор: Cелене Маньелиа (Selene Magnolia) Автор: Марина Борисова



"Самая сильная фотография? - задумывается куратор выставки. - На меня они производят впечатление все вместе. У каждой, конечно, есть своя история, но какую-то одну фотографию для себя я не могу выделить". И, действительно, выделить какую-то одну работу сложно. Среди них фотографии таких известных мастеров, как немецкого фотографа Бритты Яшински (Britta Jaschinski), испанского фотографа Даниэля Белтра (Daniel Beltrá). Книга рассказывает о закулисной стороне животноводства и индустрии развлечений в глобальном масштабе. На выставке в Берлине - в европейском контексте.

Что поможет изменить ситуацию

"Когда я начала работать над экспозицией, я на самом деле знала не так много о содержании животных в Европе, о правовой базе, о том, в каких условиях им приходится жить. Мои представления были такими же, как и у любого из нас. Мы знаем, что там не все в порядке, но этим наш интерес и ограничивается. На самом деле каждый человек может внести вклад, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - уверена куратор выставки.

Что она лично изменила в своем потребительском поведении? "Вы действительно хотите это знать? - спрашивает Катарина Муратиди. - Летом я взяла в руки эту книгу и начала готовить выставку. И я сразу стала веганом". Организаторы выставки и авторы фотографий хотят привлечь внимание общественности. Пройти мимо таких фотографий и остаться безразличным просто невозможно. Выставка работает до 24 мая.

Смотрите также: