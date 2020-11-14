Немецкие рыбоводы готовятся к праздникам (фото)

Шторков • Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны на одном из озер в уникальном природном заповеднике - цепи Грос Штауэнер Зее в Бранденбурге. Здесь расположено рыбоводческое хозяйство Köllnitz. На площади около 1000 гектаров его сотрудники занимаются разведением угря, судака, щуки и карпа. Отлавливать и продавать карпов начинают уже в сентябре, но в преддверии рождественских и новогодних праздников у рыбоводов начинается по-настоящему горячая пора - в это время года на карпа особый спрос.

К праздничному столу во многих немецких семьях традиционно подают не только картофельный салат или раклет, но и карпа. Эту рыбу жарят, тушат или едят в копченом виде. По поверьям, карповая чешуя приносит в дом удачу. Ежегодно в Германии выращивают более пяти тысяч тонн карпа, а разводить его здесь начали еще в Средние века. В Бранденбурге карп - доминирующий вид в производстве рыбы.

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