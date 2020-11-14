 Немецкие рыбоводы готовятся к праздникам (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.12.2021

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По Германии

Немецкие рыбоводы готовятся к праздникам (фото)

В Германии в самом разгаре сезон ловли карпа для традиционного рождественско-новогоднего меню. В это время года у немецких рыбоводов начинается по-настоящему горячая пора.

Зандер Фурман (Sander Fuhrmann) показывает зеркального карпа, разведением которого занимаются в хозяйстве Köllnitz

Зандер Фурман (Sander Fuhrmann) показывает зеркального карпа, разведением которого занимаются в рыбохозяйстве Köllnitz

Шторков • Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны на одном из озер в уникальном природном заповеднике - цепи Грос Штауэнер Зее в Бранденбурге. Здесь расположено рыбоводческое хозяйство Köllnitz. На площади около 1000 гектаров его сотрудники занимаются разведением угря, судака, щуки и карпа. Отлавливать и продавать карпов начинают уже в сентябре, но в преддверии рождественских и новогодних праздников у рыбоводов начинается по-настоящему горячая пора - в это время года на карпа особый спрос.

Разведение карпов в Бранденбурге
Рыбоводческое хозяйство Köllnitz

К праздничному столу во многих немецких семьях традиционно подают не только картофельный салат или раклет, но и карпа. Эту рыбу жарят, тушат или едят в копченом виде. По поверьям, карповая чешуя приносит в дом удачу. Ежегодно в Германии выращивают более пяти тысяч тонн карпа, а разводить его здесь начали еще в Средние века. В Бранденбурге карп - доминирующий вид в производстве рыбы.

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  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Постная кухня: карп в "ночной рубашке"

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