Божественные символы (фотогалерея)

Религия, эстетика, символика

Помощь в загробном мире

Это не изображения богов. Такие фигурки - ушебти - сопровождали древних египтян в загробный мир. Они должны были стать там слугами покойного. Часто ушебти держали в руках орудия труда. Особое заклинание должно было оживить их в загробном мире. Те, что на фотографии, хранятся в Лувре, а в Музее керамики - более 400 ушебти из захоронения командующего флотом фараона, скончавшегося в VI веке до н.э.