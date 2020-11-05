Божественные символы (фотогалерея)

Религиозная символика с древнейших времен стала неотъемлимым элементом жизни и быта человека. Она проявляется порой самым неожиданным образом.
"Божественные миры", - так называется выставка, которая успела открыться в Немецком музее керамики в Дюссельдорфе до введения мягкого локдауна. 2 ноября двери этого музея закрылись до конца месяца. Выставка посвящена религиозной символике, ее значению и эстетической красоте. Языческие верования, иудаизм, буддизм, христианство, ислам, - все это нашло отражение в порой удивительных артефактах.
По замыслу ХСС, практика вывешивать в стенах присутственных мест кресты должна подчеркнуть "культурную идентичность" Баварии.
Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все.
С предложением повестить кресты во всех госучреждениях не согласны 48% католиков и 62% протестантов, говорится в опросе общественного мнения института Emnid.