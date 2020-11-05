 Божественные символы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.11.2020

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Культура и стиль жизни

Божественные символы (фотогалерея)

Религиозная символика с древнейших времен стала неотъемлимым элементом жизни и быта человека. Она проявляется порой самым неожиданным образом.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    В основании храма

    Самый древний экспонат выставки в Музее керамики - терракотовые штифты, найденные под развалинами зиккурата на территории Древней Месопотамии. Это культовое сооружение было посвящено богу войны и земледелия Нингирсу и построено во втором тысячелетии до н. э. Клинопись на таких строительных штифтах рассказывала о том, кому из божеств посвящен храм. Они закладывались в основание зиккурата.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Седер - пасхальная трапеза

    Пасхальное блюдо - обязательная принадлежность празднования иудейского праздника Песах, его центрального события - Седера, пасхальной трапезы. Блюдо в экспозиции - современное, оно изготовлено берлинской художницей Рахиль Кон в 2002 году. Но празднику, как и центральному его элементу - Седеру, пасхальному вечеру, - многие тысячи лет. Песах посвящен освобождению иудеев из египетского рабства.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Помощь в загробном мире

    Это не изображения богов. Такие фигурки - ушебти - сопровождали древних египтян в загробный мир. Они должны были стать там слугами покойного. Часто ушебти держали в руках орудия труда. Особое заклинание должно было оживить их в загробном мире. Те, что на фотографии, хранятся в Лувре, а в Музее керамики - более 400 ушебти из захоронения командующего флотом фараона, скончавшегося в VI веке до н.э.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Африканские сороковины

    Эти каменные головы – африканского происхождения, из Буркина-Фасо. Они изображают умершего вождя и его жены из племени моси. Такие скульптурные портреты выставлялись на каком-нибудь видном месте после смерти тех, кого изображали, и стояли там в течение 40 дней. Считалось, что именно столько времени необходимо, чтобы душа умершего попала в загробное царство.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Знаковый тюльпан

    Орнамент на кувшине из Турции, изготовленном в начале XVII века, - не просто украшение. Цветы несут в исламе не только эстетическую, но и большую символическую нагрузку. Тюльпан, например, многие считают культурным символом ислама, - возможно, потому, что его тюркское название "lale" состоит из тех же букв, что и слово "Аллах".

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Перст указующий

    Этот указающий перст - тоже символ. Он указывает праведный путь - и дорогу к православному болгарскому монастырю Зограф на горе Афон в Греции. Монастырь, посвященный св. Георгию Победоносцу, был основан в Х веке.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    На страже

    Страшное мифическое чудовище "макара" охраняло буддистские храмы. "Макара" (ударение на первом слоге) - помесь крокодила, акулы и дельфина, морской дракон. Такие фигуры играли в Индии и Юго-Восточной Азии ту же роль, что и химеры в архитектуре христианских соборов.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Бог дождя и грома

    Тлалок - бог дождя и грома у древних ацтеков. С вершины горы он лил из кувшина благодатную влагу. Но мог пролить слишком много, тогда случались наводнения. Если кувшин падал и разбивался, то раздавался гром, а осколки кувшина падали на Землю молниями. Тлалок особенно почитался у тотонаков - одного из индейских народов, живущих в Мексике.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Судный день в камне

    Страшный суд в интерпретации Нового завета, - так его видел скульптор-резчик начала XVIII века. Наверху - Иисус Христос, который отделяет праведников от грешников и определяет соответственно награды и наказания. Рядом с ним - Св. Петр и ангелы. Внизу - ад, представленный фигурами Вавилонской блудницы, дракона и, конечно же, Сатаны.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Не только посуда

    Немецкий музей керамики в Дюссельдорфе часто называют Музеем Хетьенса по имени Лауренца Хайриха Хетьенса, коллекция которого стала в начале ХХ века основой музейного собрания. Оно уникально: самым старым артефактам около 8 тысяч лет! И экспонаты - далеко не только посуда или изделия домашнего обихода. Выставка "Божественные миры" продлится до 10 января 2021 года.

    Автор: Ефим Шуман


  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    В основании храма

    Самый древний экспонат выставки в Музее керамики - терракотовые штифты, найденные под развалинами зиккурата на территории Древней Месопотамии. Это культовое сооружение было посвящено богу войны и земледелия Нингирсу и построено во втором тысячелетии до н. э. Клинопись на таких строительных штифтах рассказывала о том, кому из божеств посвящен храм. Они закладывались в основание зиккурата.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Седер - пасхальная трапеза

    Пасхальное блюдо - обязательная принадлежность празднования иудейского праздника Песах, его центрального события - Седера, пасхальной трапезы. Блюдо в экспозиции - современное, оно изготовлено берлинской художницей Рахиль Кон в 2002 году. Но празднику, как и центральному его элементу - Седеру, пасхальному вечеру, - многие тысячи лет. Песах посвящен освобождению иудеев из египетского рабства.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Помощь в загробном мире

    Это не изображения богов. Такие фигурки - ушебти - сопровождали древних египтян в загробный мир. Они должны были стать там слугами покойного. Часто ушебти держали в руках орудия труда. Особое заклинание должно было оживить их в загробном мире. Те, что на фотографии, хранятся в Лувре, а в Музее керамики - более 400 ушебти из захоронения командующего флотом фараона, скончавшегося в VI веке до н.э.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Африканские сороковины

    Эти каменные головы – африканского происхождения, из Буркина-Фасо. Они изображают умершего вождя и его жены из племени моси. Такие скульптурные портреты выставлялись на каком-нибудь видном месте после смерти тех, кого изображали, и стояли там в течение 40 дней. Считалось, что именно столько времени необходимо, чтобы душа умершего попала в загробное царство.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Знаковый тюльпан

    Орнамент на кувшине из Турции, изготовленном в начале XVII века, - не просто украшение. Цветы несут в исламе не только эстетическую, но и большую символическую нагрузку. Тюльпан, например, многие считают культурным символом ислама, - возможно, потому, что его тюркское название "lale" состоит из тех же букв, что и слово "Аллах".

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Перст указующий

    Этот указающий перст - тоже символ. Он указывает праведный путь - и дорогу к православному болгарскому монастырю Зограф на горе Афон в Греции. Монастырь, посвященный св. Георгию Победоносцу, был основан в Х веке.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    На страже

    Страшное мифическое чудовище "макара" охраняло буддистские храмы. "Макара" (ударение на первом слоге) - помесь крокодила, акулы и дельфина, морской дракон. Такие фигуры играли в Индии и Юго-Восточной Азии ту же роль, что и химеры в архитектуре христианских соборов.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Бог дождя и грома

    Тлалок - бог дождя и грома у древних ацтеков. С вершины горы он лил из кувшина благодатную влагу. Но мог пролить слишком много, тогда случались наводнения. Если кувшин падал и разбивался, то раздавался гром, а осколки кувшина падали на Землю молниями. Тлалок особенно почитался у тотонаков - одного из индейских народов, живущих в Мексике.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Судный день в камне

    Страшный суд в интерпретации Нового завета, - так его видел скульптор-резчик начала XVIII века. Наверху - Иисус Христос, который отделяет праведников от грешников и определяет соответственно награды и наказания. Рядом с ним - Св. Петр и ангелы. Внизу - ад, представленный фигурами Вавилонской блудницы, дракона и, конечно же, Сатаны.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Не только посуда

    Немецкий музей керамики в Дюссельдорфе часто называют Музеем Хетьенса по имени Лауренца Хайриха Хетьенса, коллекция которого стала в начале ХХ века основой музейного собрания. Оно уникально: самым старым артефактам около 8 тысяч лет! И экспонаты - далеко не только посуда или изделия домашнего обихода. Выставка "Божественные миры" продлится до 10 января 2021 года.

    Автор: Ефим Шуман


"Божественные миры", - так называется выставка, которая успела открыться в Немецком музее керамики в Дюссельдорфе до введения мягкого локдауна. 2 ноября двери этого музея закрылись до конца месяца. Выставка посвящена религиозной символике, ее значению и эстетической красоте. Языческие верования, иудаизм, буддизм, христианство, ислам, - все это нашло отражение в порой удивительных артефактах. 

Контекст

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