 Боснийские сербы намерены создать собственную армию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2021

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Мир

Боснийские сербы намерены создать собственную армию

Боснийские сербы заявили о намерении создать собственную армию. Лидер боснийских хорватов назвал эти планы "преступным актом восстания".

Военные Республики Сербской на параде в 2019 году

Военные Республики Сербской на параде в 2019 году

Руководство боснийских сербов намерено отозвать согласие на формирование общих вооруженных сил Боснии и Герцеговины и создать армию Республики Сербской. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик.

Сформировать самостоятельную армию предполагается в течение нескольких месяцев, указал он, добавив, что голосование по этому вопросу в скупщине состоится в ближайшие дни. Лидер боснийских хорватов Желько Кошмич назвал планы Додика "преступным актом восстания".

После окончания боснийской войны (1992–1995) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорватско-боснийскую. Каждая часть имеет собственное правительство и парламент. В то же время существует общее сербско-хорватско-боснийское центральное правительство.

В 2006 году была сформирована объединенная армия Боснии и Герцеговины, состоящая из 10 000 солдат и гражданских лиц. Международное сообщество видит в этом важное звено, связующее все три общины страны.

Массовое убийство в Сребренице и отрицание геноцида

В последние месяцы ситуация в балканском государстве обострилась. С июля боснийские сербы бойкотируют работу центральных институтов власти. Они протестуют против запрета на отрицание геноцида в Сребренице, введенного бывшим посланником ООН в Боснии и Герцеговине Валентином Инцко.

Запрет нацелен на трактовку массового убийства в Сребренице в июле 1995 года, которой придерживается руководство боснийских сербов, а также политики в Сербии. Они как правило отрицают, что произошедшее было геноцидом.

Всего за несколько месяцев до окончания Боснийской войны боснийско-сербские формирования похитили и убили около 8000 мусульман. Эта расправа считается самым ужасным военным преступлением в Европе со времен окончания Второй мировой войны. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как геноцид.

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    Автор: Ефим Шуман


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